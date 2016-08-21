ألف محفظة لتلاميذ الصحراء الغربية

تسلم الإثنين سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر بمقر السفارة هبة من حزب التجديد الجزائري الذي يرأسه لخضر بلماحي، تمثلت في مساعدات خاصة بالأطفال الصحراويين و أزيد من ألف محفظة للمتمدرسين من اللاجئين الصحراويين.

وقد سلم هذه المساعدات رئيس حزب التجديد مرفوقا بإطاراته الحزبية وبعض الشخصيات السياسية والرسمية الأخرى من الطرفين.

وتدخل هذه المبادرة حسب القائمبن عليها في إطار الأعمال الإنسانية التي يقوم بها الحزب لصالح الأشقاء في الصحراء الغربية، حيث سبق له وان قدم العديد من المساعدات بالإضافة إلى مساهمات أخرى تعلقت بالنشاطات المشتركة في العديد من المحافل السياسية الخاصة بالصحراويين.