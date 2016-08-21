توقيف مسبوقين قضائيا وحاملي مخدرات بعد لقاء المولودية والحراش

date 2016/08/29 views 2699 comments 0
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icon-writer ق.و

أوقفت مصالح الأمن لولاية العاصمة 23 متورطا في الأحداث الخطيرة والمؤسفة التي شهدها لقاء الفريق أمام اتحاد الحراش بملعب 5 جويلية الأولمبي، في إطار الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" والذي انتهى بفوز المولودية بنتيجة 2-1.

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وحسب مصادر مؤكدة فانه من بين الموقوفين، 14   منهم مسبوقون قضائيا، خمسة منهم كانوا يحملون مخدرات، تم إحالتهم على العدالة.

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