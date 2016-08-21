وزير الفلاحة أرجع الالتهاب إلى تراجع الإنتاج لا انخفاض لأسعار الدواجن قبل أكتوبر

توقّع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري "عبد السلام شلغوم"، الاثنين، أن تستعيد أسعار الدواجن استقرارها بحلول أكتوبر القادم، وأرجع الالتهاب المستمرّ منذ أوائل جويلية الأخير إلى تراجع الإنتاج.

على هامش اجتماع تقييمي لآليات تأطير ومتابعة عملية تنظيم عيد الأضحى، أوعز "شلغوم" إنّ ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء مرتبط بزيادة الطلب في شهر رمضان السابق، مشيرا أيضا إلى فترة الاصطياف التي تعرف استهلاكا قويا مقابل تراجع الإنتاج مقارنة بفصل الشتاء، وطمأن الوزير المستهلكين بأنّ الأسعار ستستقر بمجرد دخول الإنتاج الجديد للسوق شهر أكتوبر المقبل.

وقلّل الوزير من تأثير عن بعض الأمراض التي مسّت الدواجن عبر عدة ولايات، قائلا إنّ نسبة الإنتاج المتضرر لا تتجاوز 1 في المائة فقط من إجمالي الإنتاج، ولفت "شلغوم" إلى انحصار بؤر الأمراض في ثالوث البويرة، باتنة وبسكرة.

وكانت أسعار الدجاج قفزت إلى 430 دينارا للكيلوغرام الواحد، بينما صعد سعر الديك الرومي إلى حدود 850 دينارا للكيلوغرام، وصارت حبات البيض تباع بـ 15 دينارا للواحدة، وهو ما ربطه مراقبون بكون 60 بالمائة من مربي الدواجن يعتمدون على أساليب تقليدية، فضلا عن اعتمادهم على 90 بالمائة من أغذية الدواجن المستوردة، وهذا ما أشعل الأسعار، خاصة مع تخفيض قيمة الدينار.

وبشأن استيراد اللحوم الحمراء، شدّد الوزير على كون السوق مفتوحة أمام الجميع، لكنه لاحظ "مناسباتية" العملية التي عادة ما ترتبط خصوصا بشهر رمضان بهدف تحقيق الوفرة والإسهام في استقرار أسعار اللحوم الطازجة خلال فترات الذروة، في المقابل، نفى إمكانية منع استيراد اللحوم الحمراء المجمدة.