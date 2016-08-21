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نهب مياه معدنية من شاحنة تعرضت لحادث مرور بورقلة
تعرضت شحنة مياه معدنية، كانت على متن شاحنة تعرضت لحادث سير الأحد إلى النهب، من قبل عشرات الأشخاص، على مستوى الطريق الرابط بين حاسي مسعود وتقرت، وتحديدا عند النقطة الكيلومترية رقم 20.
وتعرض السائق إلى إصابات أجلي إثرها إلى مستشفى حاسي مسعود. وفور وقوع الحادث تحلق العديد من الأشخاص حول الشاحنة، وعوض تقديم المساعدة للسائق المصاب، راحوا ينهبون قارورات المياه المعدنية، والغريب أنه من بينهم أشخاص يملكون سيارات. من جهتها قامت قوات الدرك الوطني، بتوقيف عدد من المركبات التي كانت تنقل المياه المسروقة، وحررت محاضر في حق أصحابها.
المختنق - الجزائر الجريحة2016/08/29 على 22:251
قمة الخساسة...
barkani - france2016/08/29 على 22:342
comme tous les musulmans algériens , et on critique les autres vive nifaque el watani
العباسي - الجزائر ارض الله2016/08/29 على 22:363
يا ترى هل سيكون حسابهم مثل من سرقو شاحنة البيرا وكدالك ذنبهم ههههههههههههه
- محمد البجاوي بجاية2016/08/29 على 22:424
الكارثة أنهم بعد نهبهم هذا و هو ما يسمى في الدين ب - الغلول - يزاحمونك في المساجد بأكتافهم و يقولون : اهدنا الصراط المستقيم ... عيش تشوف .
احمد2016/08/29 على 22:465
عيب وعار كبير فالسرقة حرام! إذا سرقوا قارورات مياه معدنية فما بالك بأشياء ثمينة أو قروض! أو لنفرض أنك دخلت في شراكة معهم فهل يؤتمنون؟ يا لطيف ألطف بنا!
houcine - suissse2016/08/29 على 22:556
allah ma idjalhou djamratin fi ahlakihim
الجي2016/08/29 على 23:087
شعب كلاوله حقه لي ينجم عليها يفرعها ياو متلوموهش شعب حليله
2016/08/29 على 23:148
بيرة يسرقو ماء يسرقو كتب قرآن ويسرقو
محمد - الوادى2016/08/29 على 23:209
تحياتى للرجال الدرك الذين اوقفوا اللصوص لاحول ولا قوة الا بالله سرقة منكوب فى شهر حام قبل الوقفة عرفة بايام ويعدون انفسهم مسلمون
فريد2016/08/29 على 23:2510
سقاطة