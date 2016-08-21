نهب مياه معدنية من شاحنة تعرضت لحادث مرور بورقلة

تعرضت شحنة مياه معدنية، كانت على متن شاحنة تعرضت لحادث سير الأحد إلى النهب، من قبل عشرات الأشخاص، على مستوى الطريق الرابط بين حاسي مسعود وتقرت، وتحديدا عند النقطة الكيلومترية رقم 20.

وتعرض السائق إلى إصابات أجلي إثرها إلى مستشفى حاسي مسعود. وفور وقوع الحادث تحلق العديد من الأشخاص حول الشاحنة، وعوض تقديم المساعدة للسائق المصاب، راحوا ينهبون قارورات المياه المعدنية، والغريب أنه من بينهم أشخاص يملكون سيارات. من جهتها قامت قوات الدرك الوطني، بتوقيف عدد من المركبات التي كانت تنقل المياه المسروقة، وحررت محاضر في حق أصحابها.