مطالب بالتحقيق في توظيف أعوان حراسة لم يؤدوا الخدمة الوطنية بطالون يغلقون معملا غازيا تابع لـ"سوناطراك" بإن أمناس

أقدم الأحد، العشرات من الشباب البطالين بقرية أوهانت، التابعة لبلدية إن امناس ولاية ايليزي، على غلق أحد المعامل الغازية التابعة لشركة سوناطراك، قسم الإنتاج بالمنطقة، وذلك إثر ورود معلومات لديهم بأن شركة للحماية والأمن، قامت بجلب أعوان حراسة من خارج المنطقة وتوظيفهم بهذا الموقع.

ليقوم بعدها العاطلون بالتوجه إلى هذا المعمل الغازي، الذي يبعد ببضعة كيلومترات عن الفرع البلدي أوهانت، أين أغلقوا البوابة، وطوقوها بسياراتهم، مطالبين بتوقيف ما أسموه بالتلاعبات التي تقوم بها شركة الحماية والأمن من خلال التوظيف من خارج الولاية، خاصة وأن العاطلين، حسب تصريحاتهم، مسجلون ضمن بيان التوجيه الجماعي، بعد ورود عروض العمل من ذات الشركة، خلال شهر ماي الماضي، كما أنهم قد تلقوا وعودا من طرف مسؤولي المؤسسة من أجل توظيفهم، لكنهم تفاجأوا بقدوم عمال من خارج الولاية، وذلك دون الحصول على ترخيص من وكالة التشغيل، حسب تصريحات ممثل شباب قرية أوهانت للشروق، وأضاف بأنه قد تدخل مع مدير شركة سوناطراك، والذي طلب منهم مهلة للبحث في مطالب المحتجين، ليفتح بعدها البطالون المحتجون بوابة الوحدة الغازية، لكنهم واصلوا اعتصامهم أمام الشركة، في انتظار النتائج التي يخرج بها مسؤولو الشركة بالتنسيق مع الوكالة الولائية للتشغيل.

وبعد اجتماع المحتجين مع مدير شركة سوناطراك ناحية اوهانت، أكد لهم هذا الأخير بأنه قد اتصل بنائب شركة الحماية والأمن بحاسي مسعود، والذي طلب منه الانتظار إلى غاية دخول المدير من عطلته، بعد حوالي أسبوعين من أجل اتخاذ قرار بشأن هؤلاء المحتجين، وهو ما لم يهضمه العاطلون، أين أكدوا مواصلتهم الاعتصام إلى غاية تلبية مطلبهم الوحيد المتمثل في تشغيلهم على مستوى هذا المعمل الغازي.

فيما أكد ممثل الشباب بقرية أوهانت، بأن هناك بعض أعوان الحراسة بهذا المعمل، لا يملكون بطاقة تأدية واجب الخدمة الوطنية، ويعملون بشكل عادي، بينما يطلبون من شباب القرية هذا الشرط، مؤكدا بأنه قد طالب مندوب الأمن الولائي بالتحقيق في هؤلاء العمال.