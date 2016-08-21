قتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء انفجار دوى قرب السفارة الصينية في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وفقا لما أفادت به وزارة الداخلية القرغيزية، الثلاثاء 30 أوت.
وأكدت شرطة العاصمة أن الانفجار وقع بعد أن حاول شخص مجهول اقتحام بوابة السفارة بسيارته، وأسفر عن مقتل منفذ الهجوم وإصابة عدد من موظفي السفارة.
وأشارت مصادر في وزارة الصحة إلى أن فريق إسعاف هرع إلى مكان الحادث، قدم مساعدة طبية إلى اثنين من موظفي السفارة، مؤكدة العثور على جثة منفذ الهجوم، الذي يعتقد أنه انتحاري.
وأضافت المصادر أن بعض موظفي السفارة نقلوا زملاءهم المصابين الأخرين إلى المستشفى، دون انتظار وصول سيارات الإسعاف.
وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية القرغيزية: "لم تتوفر بعد معلومات عن قوة الانفجار وطابعه، ونتوجه الآن إلى مكان الحادث، ومن المتوقع أن يتضح الأمر بعد وقت قصير".
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مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في انفجار قرب سفارة الصين ببيشكيك
وكالات
قتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء انفجار دوى قرب السفارة الصينية في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وفقا لما أفادت به وزارة الداخلية القرغيزية، الثلاثاء 30 أوت.
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وأكدت شرطة العاصمة أن الانفجار وقع بعد أن حاول شخص مجهول اقتحام بوابة السفارة بسيارته، وأسفر عن مقتل منفذ الهجوم وإصابة عدد من موظفي السفارة.
وأشارت مصادر في وزارة الصحة إلى أن فريق إسعاف هرع إلى مكان الحادث، قدم مساعدة طبية إلى اثنين من موظفي السفارة، مؤكدة العثور على جثة منفذ الهجوم، الذي يعتقد أنه انتحاري.
وأضافت المصادر أن بعض موظفي السفارة نقلوا زملاءهم المصابين الأخرين إلى المستشفى، دون انتظار وصول سيارات الإسعاف.
وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية القرغيزية: "لم تتوفر بعد معلومات عن قوة الانفجار وطابعه، ونتوجه الآن إلى مكان الحادث، ومن المتوقع أن يتضح الأمر بعد وقت قصير".