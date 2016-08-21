تتضمن وثيقة بعنوان "الإطار الاستراتيجي للتعاون 2016-2020" الجزائر تستعرض محاور التعاون مع منظمة الصحة العالمية الخميس

سيتم عرض المحاور الأساسية للتعاون بين الجزائر والمنظمة العالمية للصحة خلال السنوات الخمس المقبلة (2016-2020) خلال يوم إعلامي ينظم يوم الخميس المقبل بالجزائر.

وأوضح مكتب المنظمة العالمية للصحة بالجزائر، أن تلك المحاور المتضمنة في وثيقة بعنوان "الإطار الاستراتيجي تعاون المنظمة العالمية للصحة مع البلد 2016-2020" سيعرضها مكتب المنظمة ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأشارت المنظمة العالمية للصحة إلى أن هذا الإطار"يجسد برنامج الإصلاح الذي صادقت عليه الجمعية العالمية للصحة من اجل تعزيز قدرة المنظمة العالمية للصحة وجعل خدماتها تستجيب بشكل أفضل لاحتياجات البلد"، مؤكدة أن الإطار الاستراتيجي لتعاون المنظمة العالمية للصحة مع البلد 2016-2020 "يعكس برنامج العمل العام الثاني عشر للمنظمة العالمية للصحة على مستوى البلد".

ويهدف الإطار الاستراتيجي لتعاون المنظمة العالمية للصحة مع البلد - يضيف ذات المصدر- إلى "ضمان نجاح اكبر للتعاون التقني للمنظمة العالمية للصحة مع الحكومة الجزائرية والتأكيد على الأولويات الوطنية".

كما أشارت المنظمة إلى أن "وثيقة الإطار الاستراتيجي لتعاون المنظمة العالمية للصحة مع البلد 2016-2020 التي تم إعدادها في إطار مسار المشاورات الوطنية مع المتدخلين الأساسيين في مجال الصحة على مستوى البلد تبرز النتائج المرجوة من أمانة منظمة الصحة العالمية تماشيا مع أولويات الحكومة الجزائرية".

وتابع مكتب المنظمة أن الإطار الاستراتيجي لتعاون المنظمة العالمية للصحة مع البلد 2016-2020 سيكون بمثابة أرضية لتجسيد برنامج التعاون بين المنظمة والجزائر خلال السنوات الخمس المقبلة سيما تعزيز مكافحة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة وتعزيز الاستعداد والإنذار والمواجهة وتحسين صحة الأم والطفل والمولود الجديد وتعزيز المنظومة الصحية.

وسيشارك في اليوم الإعلامي ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والصحة وممثلين عن نظام الأمم المتحدة بالجزائر و ممثلين عن وزارات أخرى (تربية واتصال وتعليم عالي) ومن المجتمع المدني، وكذا بعض الباحثين وأساتذة جامعيين.