وقف والي المدية صبيحة الاثنين في زيارة ميدانية إلى المناطق المتضررة من زلزال الميهوب، الذي ضرب المنطقة يوم 29 ماي الفارط وخلف أضرارا مادية كبيرة في الهياكل، كما أن عددا من المرافق التربوية، بات يأوي عائلات منكوبة.
عاين الوالي، مدرسة الشهيد مويسي علي بفرقة المواسية ببلدية القلب الكبير التي صنفت في الخانة الحمراء وتم تهديمها، ومن اجل تسريع وتيرة الإنجاز، قامت مديرية التجهيزات العمومية بوضع حجرات من نوع البناء الجاهز لضمان انطلاق الدخول المدرسي. وحسب الإحصائيات فإنه تم ببناء ووضع 6 مؤسسات تربوية بالبناء الجاهز تدخل حيز الخدمة من أصل 62 مؤسسة تربوية متضررة، منها 55 تم ترميمها. أما بالنسبة لمدرسة الشهيد شنوفي بالعزيزية فالأشغال بها ستدوم حتى شهر نوفمبر، وتكون الدراسة فيها بنظام الدوامين، وموازاة مع ألأشغال، ستفتح ابوابها في شهر سبتمبر.
وبخصوص تعويض أصحاب السكنات المتضررة من الزلزال الذين قدمت لهم إعانات مالية، فتم بمناسبة الزيارة، الإعلان عن اكتشاف 69 ملفا قام أصحابها بتزوير ملفات للاستفادة من إعانات مالية، وتوعد مصطفى العياضي بإحالة ملفاتهم إلى العدالة وحرمانهم من الإعانة المالية، وتحوم الشبهة حول بعض المتهمين بخصوص التواطؤ معهم. علما أنه تم احصاء 5189 سكن متضرر من الزلزال منها 1059 إعانة مالية تم توزيعها و563 استفادة ريفية بمبلغ 70 مليون سنتيم.
كما شملت الزيارة بعض المساجد المتضررة من الزلزال، منها مسجد الشيخ حطاب بفرقة موزوبيا الذي انتهت به الأشغال بعد ترميمه وستقوم المقاولة بإعادة تفريشه، كي يكون جاهزا لاستقبال المواطنين صبيحة عيد الأضحى.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
ما مؤشرات المحاربين في القادم؟
الأكثر تفاعلا
1السرطان يقتل سبعة اشخاص خلال يومين في يابوس بخنشلة
2توقيف مسبوقين قضائيا وحاملي مخدرات بعد لقاء المولودية والحراش
3قرية أمقيدن بتيميمون.. عنوان للإقصاء والتهميش
4متسوّلون vip في أكبر أسواق الجزائر
5محاولة اختطاف ابن إعلامي سابق بباتنة
Français English
الرأي
سليم قلالة
السؤال الذي ينبغي أن تَطرحه المدرسة؟
صالح عوض
الكرد.. وآلام الإنفصال
أبو بكر خالد سعد الله
من نُصَدِّق: المفتش العام للبيداغوجيا أم المفتش العام للإدارة؟
صالح عوض
ماذا يريد الروس في منطقتنا.. تحالف ام استعمار؟
سلطان بركاني
عندما تصبح مظاهرة الكافرين فخرا لبعض المسلمين!
التهامي مجوري
الانقلاب الفاشل والكيان الموازي
سهيل الخالدي
فرنسا دولة تفشل
محمد الهادي الحسني
"تفاهات"
رشيد ولد بوسيافة
دنيا بارك .. وماذا بعد؟
عمار يزلي
أحزاب للبيع!
الفيديو
جمعية “سيفاكس” البيئية تتقصى مشاكل السياحة بعين تيموشنت
إجراءات أمنية وصحية صارمة لمراقبة نقاط بيع أضاحي العيد
دخول اجتماعي ملتهب على الأبواب
هكذا فضح مشهد تمثيلي بريطاني عنصرية الفرنسيين؟!
سيدة تهدي كليتها لزوجها المريض في عيد ميلاده!
2016 سنة إرهاب الطرقات بامتياز
الزفانات ببشار.. فرقة موسيقية مهدّدة بالزوال
موسم دراسي جديد بتراكمات قديمة
راييفاتش: "تحديد قائمة اللاعبين جاء بتوصية من الطاقم الفني"
أدرار: “همسة الأمل” ..تزرع الأمل وسط الفقراء والمحتاجين
اكتشاف 69 ملفا "مزور" للاستفادة من التعويضات
مدارس من البناء الجاهز بالبلديات المتضررة من زلزال الميهوب
عيسى بوزرقولة
وقف والي المدية صبيحة الاثنين في زيارة ميدانية إلى المناطق المتضررة من زلزال الميهوب، الذي ضرب المنطقة يوم 29 ماي الفارط وخلف أضرارا مادية كبيرة في الهياكل، كما أن عددا من المرافق التربوية، بات يأوي عائلات منكوبة.
تغطيات ذات صلة
مدارس من البناء الجاهز بالبلديات المتضررة من زلزال الميهوب
"أنيس" طفل تنازل عن عطلته الصيفية لمساعدة عائلته
بطالون يغلقون معملا غازيا تابع لـ"سوناطراك" بإن أمناس
توقيف مسبوقين قضائيا وحاملي مخدرات بعد لقاء المولودية والحراش
محاولة اختطاف ابن إعلامي سابق بباتنة
عاين الوالي، مدرسة الشهيد مويسي علي بفرقة المواسية ببلدية القلب الكبير التي صنفت في الخانة الحمراء وتم تهديمها، ومن اجل تسريع وتيرة الإنجاز، قامت مديرية التجهيزات العمومية بوضع حجرات من نوع البناء الجاهز لضمان انطلاق الدخول المدرسي. وحسب الإحصائيات فإنه تم ببناء ووضع 6 مؤسسات تربوية بالبناء الجاهز تدخل حيز الخدمة من أصل 62 مؤسسة تربوية متضررة، منها 55 تم ترميمها. أما بالنسبة لمدرسة الشهيد شنوفي بالعزيزية فالأشغال بها ستدوم حتى شهر نوفمبر، وتكون الدراسة فيها بنظام الدوامين، وموازاة مع ألأشغال، ستفتح ابوابها في شهر سبتمبر.
وبخصوص تعويض أصحاب السكنات المتضررة من الزلزال الذين قدمت لهم إعانات مالية، فتم بمناسبة الزيارة، الإعلان عن اكتشاف 69 ملفا قام أصحابها بتزوير ملفات للاستفادة من إعانات مالية، وتوعد مصطفى العياضي بإحالة ملفاتهم إلى العدالة وحرمانهم من الإعانة المالية، وتحوم الشبهة حول بعض المتهمين بخصوص التواطؤ معهم. علما أنه تم احصاء 5189 سكن متضرر من الزلزال منها 1059 إعانة مالية تم توزيعها و563 استفادة ريفية بمبلغ 70 مليون سنتيم.
كما شملت الزيارة بعض المساجد المتضررة من الزلزال، منها مسجد الشيخ حطاب بفرقة موزوبيا الذي انتهت به الأشغال بعد ترميمه وستقوم المقاولة بإعادة تفريشه، كي يكون جاهزا لاستقبال المواطنين صبيحة عيد الأضحى.