اكتشاف 69 ملفا "مزور" للاستفادة من التعويضات مدارس من البناء الجاهز بالبلديات المتضررة من زلزال الميهوب

وقف والي المدية صبيحة الاثنين في زيارة ميدانية إلى المناطق المتضررة من زلزال الميهوب، الذي ضرب المنطقة يوم 29 ماي الفارط وخلف أضرارا مادية كبيرة في الهياكل، كما أن عددا من المرافق التربوية، بات يأوي عائلات منكوبة.

عاين الوالي، مدرسة الشهيد مويسي علي بفرقة المواسية ببلدية القلب الكبير التي صنفت في الخانة الحمراء وتم تهديمها، ومن اجل تسريع وتيرة الإنجاز، قامت مديرية التجهيزات العمومية بوضع حجرات من نوع البناء الجاهز لضمان انطلاق الدخول المدرسي. وحسب الإحصائيات فإنه تم ببناء ووضع 6 مؤسسات تربوية بالبناء الجاهز تدخل حيز الخدمة من أصل 62 مؤسسة تربوية متضررة، منها 55 تم ترميمها. أما بالنسبة لمدرسة الشهيد شنوفي بالعزيزية فالأشغال بها ستدوم حتى شهر نوفمبر، وتكون الدراسة فيها بنظام الدوامين، وموازاة مع ألأشغال، ستفتح ابوابها في شهر سبتمبر.

وبخصوص تعويض أصحاب السكنات المتضررة من الزلزال الذين قدمت لهم إعانات مالية، فتم بمناسبة الزيارة، الإعلان عن اكتشاف 69 ملفا قام أصحابها بتزوير ملفات للاستفادة من إعانات مالية، وتوعد مصطفى العياضي بإحالة ملفاتهم إلى العدالة وحرمانهم من الإعانة المالية، وتحوم الشبهة حول بعض المتهمين بخصوص التواطؤ معهم. علما أنه تم احصاء 5189 سكن متضرر من الزلزال منها 1059 إعانة مالية تم توزيعها و563 استفادة ريفية بمبلغ 70 مليون سنتيم.

كما شملت الزيارة بعض المساجد المتضررة من الزلزال، منها مسجد الشيخ حطاب بفرقة موزوبيا الذي انتهت به الأشغال بعد ترميمه وستقوم المقاولة بإعادة تفريشه، كي يكون جاهزا لاستقبال المواطنين صبيحة عيد الأضحى.