ولاية سكيكدة سجلت أثقل حصيلة وفاة 58 شخصا في حوادث مرور خلال أسبوع

لقي 58 شخصا مصرعهم وأصيب 1981 آخرون في 1474 حادث مروري وقع خلال الفترة الممتدة ما بين الـ21 و الـ27 أوت الجاري عبر العديد من مناطق الوطن.

وحسب حصيلة أوردتها مصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، فقد سجلت أثقل حصيلة بولاية سكيكدة بوفاة 8 أشخاص وإصابة 51 آخرين في 31 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بأكثر من 6800 تدخل شمل مختلف الأنشطة المرتبطة بإخماد الحرائق والإسعاف وغيرها.