ولاية سكيكدة سجلت أثقل حصيلة

وفاة 58 شخصا في حوادث مرور خلال أسبوع

date 2016/08/30 views 814 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

لقي 58 شخصا مصرعهم وأصيب 1981 آخرون في 1474 حادث مروري وقع خلال الفترة الممتدة ما بين الـ21 و الـ27 أوت الجاري عبر العديد من مناطق الوطن.

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وحسب حصيلة أوردتها مصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، فقد سجلت أثقل حصيلة بولاية سكيكدة بوفاة 8 أشخاص وإصابة 51 آخرين في 31 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بأكثر من 6800 تدخل شمل مختلف الأنشطة المرتبطة بإخماد الحرائق والإسعاف وغيرها.

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