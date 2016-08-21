آبل الأمريكية ملزمة بدفع 13 مليار يورو لإيرلندا

فرانس/ أ ف ب

ألزم الاتحاد الأوروبي شركة آبل الأمريكية بدفع مبلغ قياسي قيمته 13 مليار يورو لإيرلندا، على خلفية امتيازات ضريبية منحتها للشركة بين 2003 و2014.

وجهت المفوضية الأوروبية "ضربة" كبيرة، الثلاثاء، إلى "الامتيازات الضريبية" التي منحتها إيرلندا إلى شركة آبل وفرضت على المجموعة الأمريكية العملاقة بأن تعيد إلى دبلن مبلغا قياسيا يتجاوز الـ13 مليار يورو.

وقالت المفوضية في بيان إنها "توصلت إلى أن إيرلندا منحت امتيازات ضريبية من دون وجه حق بقيمة 13 مليار يورو".

وتابعت أنه "على إيرلندا الآن استعادة الضرائب غير المدفوعة من قبل آبل على أراضيها بين 2003 و2014، أي 13 مليار يورو إضافة إلى الفوائد.