يقوم الوزير الأول، عبد المالك سلال، الأربعاء، بزيارة عمل إلى ولاية سعيدة رفقة وفد وزاري هام.
أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن الوزير الأول سيقوم خلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية "بتفقد مدى تنفيذ برنامج التنمية في هذه الولاية كما أنه سيشرف على تدشين وإطلاق العديد من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي بغية تعزيز النتائج المحققة وتدارك النقائص".
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لتدشين وإطلاق العديد من المشاريع
سلال في زيارة عمل إلى ولاية سعيدة الأربعاء
الشروق أون لاين
يقوم الوزير الأول، عبد المالك سلال، الأربعاء، بزيارة عمل إلى ولاية سعيدة رفقة وفد وزاري هام.
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أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن الوزير الأول سيقوم خلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية "بتفقد مدى تنفيذ برنامج التنمية في هذه الولاية كما أنه سيشرف على تدشين وإطلاق العديد من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي بغية تعزيز النتائج المحققة وتدارك النقائص".