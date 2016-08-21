قتل طفل، وفقد رجل إثر سقوط أمطار غزيرة، تحولت إلى سيول بولاية تمنراست، وبجنوب ولاية ادرار تسببت الأمطار في قطع طرقات حيوية، وعزل مدينة تمياوين.
وتساقطت أمطار غزيرة نسبيا، قدرت بـ 13 ملم مساء الإثنين على تمنراست، ما تسبب في مقتل طفل بالغ من العمر ست سنوات، حيث كان الطفل يلعب قرب عمود إنارة في حي إنكوف بمدينة تمنراست، تعرض للتكهرب بسبب مياه الأمطار، فتوفي الطفل نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية. كما جرفت مياه وادي أقلين فلاحا مساء أول أمس، واستمر البحث عنه طيلة امس، من دون العثور عليه، رغم الإمكانيات الهامة، التي سخرتها الحماية المدنية، ومن بينها فريق من الغطاسين.
من جهة لا تزال عملية البحث عن فلاح جرفته مياد واد اقلين، من طرف مصالح الحماية، التي فشلت في العثور عليه، رغم مرور 24 ساعة ورغم تسخيرها لكل الإمكانات ومجموعة من الغطاسين، وهذا بسبب قوة جريان الوادي وارتفاع نسبة منسوب المياه.
وبولاية أدرار تسببت الامطار في وقف تام لحركة المرور على مستوى الطريق الولائي الرابط بين مدينة تيماوين، ومدينة برج باجي مختار، بسبب جريان وادي اقدم وانفلاض، عقب الامطار الاخيرة التي شهدتها المنطقة، أول أمس، وتسبب جريان الاودية في جرف الطريق الترابي مع تكون برك مائية، ما جعل مدينة تيمياوين في عزلة ومنعت أصحاب الحافلات والمركبات من التنقل عاصمة المقاطعة، إضافة إلى أزمة في المواد الطاقوية، جراء عدم حضور شاحنات التزود بالمازوت وغاز المدينة، وصب المواطنين غضبهم على السلطات المحلية رغم وعود الوالي المنتدب عند تنصيبه بالإسراع في وتيرة مشاريع البنية التحتية، بعد التأخر الكبير في انجاز الطريق الولائي على مسافة 230 كلم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
ما مؤشرات المحاربين في القادم؟
الأكثر تفاعلا
1توقيف مسبوقين قضائيا وحاملي مخدرات بعد لقاء المولودية والحراش
2متسوّلون vip في أكبر أسواق الجزائر
3محاولة اختطاف ابن إعلامي سابق بباتنة
4وفاة 58 شخصا في حوادث مرور خلال أسبوع
5بطالون يغلقون معملا غازيا تابع لـ"سوناطراك" بإن أمناس
Français English
الرأي
سليم قلالة
السؤال الذي ينبغي أن تَطرحه المدرسة؟
صالح عوض
الكرد.. وآلام الإنفصال
أبو بكر خالد سعد الله
من نُصَدِّق: المفتش العام للبيداغوجيا أم المفتش العام للإدارة؟
صالح عوض
ماذا يريد الروس في منطقتنا.. تحالف ام استعمار؟
سلطان بركاني
عندما تصبح مظاهرة الكافرين فخرا لبعض المسلمين!
التهامي مجوري
الانقلاب الفاشل والكيان الموازي
سهيل الخالدي
فرنسا دولة تفشل
محمد الهادي الحسني
"تفاهات"
رشيد ولد بوسيافة
دنيا بارك .. وماذا بعد؟
عمار يزلي
أحزاب للبيع!
الفيديو
إقبال الحجاج على لجان الإفتاء الجزائرية بالبقاع المقدسة
18 فرقة تشارك بالطبعة العاشرة لمهرجان الديوان ببشار
جمعية “سيفاكس” البيئية تتقصى مشاكل السياحة بعين تيموشنت
إجراءات أمنية وصحية صارمة لمراقبة نقاط بيع أضاحي العيد
دخول اجتماعي ملتهب على الأبواب
هكذا فضح مشهد تمثيلي بريطاني عنصرية الفرنسيين؟!
سيدة تهدي كليتها لزوجها المريض في عيد ميلاده!
2016 سنة إرهاب الطرقات بامتياز
الزفانات ببشار.. فرقة موسيقية مهدّدة بالزوال
موسم دراسي جديد بتراكمات قديمة
السيول تحاصر تيمياوين وتعزلها عن العالم
مقتل طفل وفقدان كهل جراء أمطار طوفانية بتمنراست وأدرار
ش. بن ايعيش
قتل طفل، وفقد رجل إثر سقوط أمطار غزيرة، تحولت إلى سيول بولاية تمنراست، وبجنوب ولاية ادرار تسببت الأمطار في قطع طرقات حيوية، وعزل مدينة تمياوين.
تغطيات ذات صلة
قاصر يقتل صديقه أمام بيته بسبب خلاف مالي بايليزي
مقتل طفل وفقدان كهل جراء أمطار طوفانية بتمنراست وأدرار
سكان سعيد عتبة بورقلة يطالبون بردع مخالفات الناقلين
المواطن في طواف بين البلدية وأملاك الدولة لاستخراج شهادة الحيازة
عودة الحرائق "الغامضة" إلى عقلة التراب بخنشلة
وتساقطت أمطار غزيرة نسبيا، قدرت بـ 13 ملم مساء الإثنين على تمنراست، ما تسبب في مقتل طفل بالغ من العمر ست سنوات، حيث كان الطفل يلعب قرب عمود إنارة في حي إنكوف بمدينة تمنراست، تعرض للتكهرب بسبب مياه الأمطار، فتوفي الطفل نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية. كما جرفت مياه وادي أقلين فلاحا مساء أول أمس، واستمر البحث عنه طيلة امس، من دون العثور عليه، رغم الإمكانيات الهامة، التي سخرتها الحماية المدنية، ومن بينها فريق من الغطاسين.
من جهة لا تزال عملية البحث عن فلاح جرفته مياد واد اقلين، من طرف مصالح الحماية، التي فشلت في العثور عليه، رغم مرور 24 ساعة ورغم تسخيرها لكل الإمكانات ومجموعة من الغطاسين، وهذا بسبب قوة جريان الوادي وارتفاع نسبة منسوب المياه.
وبولاية أدرار تسببت الامطار في وقف تام لحركة المرور على مستوى الطريق الولائي الرابط بين مدينة تيماوين، ومدينة برج باجي مختار، بسبب جريان وادي اقدم وانفلاض، عقب الامطار الاخيرة التي شهدتها المنطقة، أول أمس، وتسبب جريان الاودية في جرف الطريق الترابي مع تكون برك مائية، ما جعل مدينة تيمياوين في عزلة ومنعت أصحاب الحافلات والمركبات من التنقل عاصمة المقاطعة، إضافة إلى أزمة في المواد الطاقوية، جراء عدم حضور شاحنات التزود بالمازوت وغاز المدينة، وصب المواطنين غضبهم على السلطات المحلية رغم وعود الوالي المنتدب عند تنصيبه بالإسراع في وتيرة مشاريع البنية التحتية، بعد التأخر الكبير في انجاز الطريق الولائي على مسافة 230 كلم.