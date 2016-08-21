السيول تحاصر تيمياوين وتعزلها عن العالم مقتل طفل وفقدان كهل جراء أمطار طوفانية بتمنراست وأدرار

قتل طفل، وفقد رجل إثر سقوط أمطار غزيرة، تحولت إلى سيول بولاية تمنراست، وبجنوب ولاية ادرار تسببت الأمطار في قطع طرقات حيوية، وعزل مدينة تمياوين.

وتساقطت أمطار غزيرة نسبيا، قدرت بـ 13 ملم مساء الإثنين على تمنراست، ما تسبب في مقتل طفل بالغ من العمر ست سنوات، حيث كان الطفل يلعب قرب عمود إنارة في حي إنكوف بمدينة تمنراست، تعرض للتكهرب بسبب مياه الأمطار، فتوفي الطفل نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية. كما جرفت مياه وادي أقلين فلاحا مساء أول أمس، واستمر البحث عنه طيلة امس، من دون العثور عليه، رغم الإمكانيات الهامة، التي سخرتها الحماية المدنية، ومن بينها فريق من الغطاسين.

من جهة لا تزال عملية البحث عن فلاح جرفته مياد واد اقلين، من طرف مصالح الحماية، التي فشلت في العثور عليه، رغم مرور 24 ساعة ورغم تسخيرها لكل الإمكانات ومجموعة من الغطاسين، وهذا بسبب قوة جريان الوادي وارتفاع نسبة منسوب المياه.

وبولاية أدرار تسببت الامطار في وقف تام لحركة المرور على مستوى الطريق الولائي الرابط بين مدينة تيماوين، ومدينة برج باجي مختار، بسبب جريان وادي اقدم وانفلاض، عقب الامطار الاخيرة التي شهدتها المنطقة، أول أمس، وتسبب جريان الاودية في جرف الطريق الترابي مع تكون برك مائية، ما جعل مدينة تيمياوين في عزلة ومنعت أصحاب الحافلات والمركبات من التنقل عاصمة المقاطعة، إضافة إلى أزمة في المواد الطاقوية، جراء عدم حضور شاحنات التزود بالمازوت وغاز المدينة، وصب المواطنين غضبهم على السلطات المحلية رغم وعود الوالي المنتدب عند تنصيبه بالإسراع في وتيرة مشاريع البنية التحتية، بعد التأخر الكبير في انجاز الطريق الولائي على مسافة 230 كلم.