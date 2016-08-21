سوريا: اتفاق بين القوات التركية والمقاتلين الاكراد على وقف القتال

صرح مسؤول عسكري أمريكي الثلاثاء أن القوات التركية والمقاتلين الاكراد في شمال سوريا توصلوا إلى اتفاق غير رسمي لوقف القتال بينهما.

وقال الكولونيل جون توماس المتحدث باسم القيادة الامريكية الوسطى خلال الساعات الماضية تلقينا تأكيدا بان جميع الاطراف المعنية ستتوقف عن اطلاق النار على بعضها البعض وستركز على تهديد داعش، مؤكدا أن هذا اتفاق غير رسمي يشمل اليومين المقبلين على الاقل، ونأمل في ان يترسخ.