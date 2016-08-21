سوريا: اتفاق بين القوات التركية والمقاتلين الاكراد على وقف القتال

date 2016/08/30 views 132 comments 0
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icon-writer وكالات

صرح مسؤول عسكري أمريكي الثلاثاء أن القوات التركية والمقاتلين الاكراد في شمال سوريا توصلوا إلى اتفاق غير رسمي لوقف القتال بينهما.

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وقال الكولونيل جون توماس المتحدث باسم القيادة الامريكية الوسطى خلال الساعات الماضية تلقينا تأكيدا بان جميع الاطراف المعنية ستتوقف عن اطلاق النار على بعضها البعض وستركز على تهديد داعش، مؤكدا أن هذا اتفاق غير رسمي يشمل اليومين المقبلين على الاقل، ونأمل في ان يترسخ.

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