القاتل هرب وترك الضحية غارقا في دمائه قاصر يقتل صديقه أمام بيته بسبب خلاف مالي بايليزي

مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ايليزي الابتدائية مساء الإثنين، شابان الأول قاصر وهو متهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد،أما الثاني فهو صديقه ،والذي توبع بجنحتي عدم التبليغ عن جناية،وجنحة إخفاء مرتكب جناية و الحيلولة دون القبض عليه،أين تم القبض عليهما من قبل عناصر الشرطة بايليزي.

وتعود وقائع الجريمة الشنيعة،التي إهتز لها المجتمع المحلي لمدينة ايليزي،إلى نهاية الأسبوع الماضي، عندما توجه الجاني إلى بيت الضحية الكائن بحي عين الكورس على أطراف المدينة،قبل أن يدخل معه في جدال محتدم بسبب مبلغ مالي بينهما،قبل أن يستل الجاني خنجرا و يطعن به الضحية أمام بيته،وأرداه قتيلا،وتركه غارقا في دمائه،ليفر بعدها هاربا إلى صديق الذي لجأ إليه ليخفيه عن الأمن،بحيث قام صديقه بإخفائه وعدم تبليغ السلطات الأمنية،بالرغم من معرفته بأنه يخفي الجاني،و تم نقل الضحية الذي لفظ أنفاسه قبل وصوله إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية ترقي وانتيميضي،ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث،في انتظار تقرير الطبيب الشرعي،لتقوم بعدها مصالح الأمن الولائي بفتح تحقيق لكشف عن القاتل والبحث عنه،أين تم و في ظرف قياسي،توقيف القاتل القاصر رفقة صديقه الذي كان يأويه،ليتم إقتيادهما إلى مقر الشرطة،وبعد التحقيق معهما و إتخاذ الإجراءات اللازمة، تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ايليزي،أين تم توجيه التهم سالفة الذكر،فيما أمر قاضي التحقيق لذات المحكمة،بإيداعهما رهن الحبس الإحتياطي.

جدير بالذكر بأن كلا من القاتل والمقتول ينحدران من خارج الولاية،وبالضبط من ولايتي أدرار و تمنراست.