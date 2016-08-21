أمهلت الإطارات 48 ساعة للرد عليهم بن غبريط ترد على انشغالات المواطنين..عبر "الفايسبوك"

أمرت، وزارة التربية الوطنية، مديريها المركزيين ومديري التربية للولايات بضرورة الرد على انشغالات المواطنين و التلاميذ وأوليائهم المدونة على الصفحة الإلكترونية الخاصة بالوزيرة في غضون 48 ساعة كأدنى حد.

وجه، الأمين العام بوزارة التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مراسلة "تذكيرية" إلى الإدارة العامة و مديري التربية ال50، تحمل رقم 13/1319، المؤرخة في ال28 أوت الجاري، تلزمهم فيها على ضرورة تسخير إطارات الوزارة للتكفل والرد على الرسائل الإلكترونية التي تضمنت انشغالات، وضعيات ومشاكل المواطنين من التلاميذ، الأولياء، عمال وموظفين، المدونة على الصفحة الشخصية لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، في غضون 48 ساعة كأدنى حد و72 ساعة كأقصى تقدير وأي تأخر عن الإجابة يتحمل كل إطار مسؤوليته كاملة أمام الوزيرة.

وأضافت، نفس التعليمة، أن الصفحة الشخصية للوزيرة بن غبريط، تسجل بشكل يومي عددا معتبرا من الرسائل التي يعبر فيها المواطنون عن انشغالاتهم بدقة، خاصة وأن "الرسائل الإلكترونية"، قد خففت عليهم عناء التنقل إلى مديريات التربية للولايات ومقر الوزارة لإيداع شكاويهم.