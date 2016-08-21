آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
-
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
-
واقعي593 (%68.24)
-
غير واقعي276 (%31.76)
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
إقبال الحجاج على لجان الإفتاء الجزائرية بالبقاع المقدسة
-
18 فرقة تشارك بالطبعة العاشرة لمهرجان الديوان ببشار
-
جمعية “سيفاكس” البيئية تتقصى مشاكل السياحة بعين تيموشنت
-
إجراءات أمنية وصحية صارمة لمراقبة نقاط بيع أضاحي العيد
-
دخول اجتماعي ملتهب على الأبواب
-
هكذا فضح مشهد تمثيلي بريطاني عنصرية الفرنسيين؟!
-
سيدة تهدي كليتها لزوجها المريض في عيد ميلاده!
-
2016 سنة إرهاب الطرقات بامتياز
-
الزفانات ببشار.. فرقة موسيقية مهدّدة بالزوال
-
موسم دراسي جديد بتراكمات قديمة
أمهلت الإطارات 48 ساعة للرد عليهم
بن غبريط ترد على انشغالات المواطنين..عبر "الفايسبوك"
أمرت، وزارة التربية الوطنية، مديريها المركزيين ومديري التربية للولايات بضرورة الرد على انشغالات المواطنين و التلاميذ وأوليائهم المدونة على الصفحة الإلكترونية الخاصة بالوزيرة في غضون 48 ساعة كأدنى حد.
وجه، الأمين العام بوزارة التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مراسلة "تذكيرية" إلى الإدارة العامة و مديري التربية ال50، تحمل رقم 13/1319، المؤرخة في ال28 أوت الجاري، تلزمهم فيها على ضرورة تسخير إطارات الوزارة للتكفل والرد على الرسائل الإلكترونية التي تضمنت انشغالات، وضعيات ومشاكل المواطنين من التلاميذ، الأولياء، عمال وموظفين، المدونة على الصفحة الشخصية لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، في غضون 48 ساعة كأدنى حد و72 ساعة كأقصى تقدير وأي تأخر عن الإجابة يتحمل كل إطار مسؤوليته كاملة أمام الوزيرة.
وأضافت، نفس التعليمة، أن الصفحة الشخصية للوزيرة بن غبريط، تسجل بشكل يومي عددا معتبرا من الرسائل التي يعبر فيها المواطنون عن انشغالاتهم بدقة، خاصة وأن "الرسائل الإلكترونية"، قد خففت عليهم عناء التنقل إلى مديريات التربية للولايات ومقر الوزارة لإيداع شكاويهم.
المولودي - الجزائر2016/08/30 على 18:381
هو كله يدخل تحت سياسة ذر الرماد على العيون نحن نعرف إداراتنا و بيروقرطيتها و نعرف كذلك لماذا تم تعيين هذه الوزيرة حفيدة قدور بن غبريط و أهدافها التي تتمثل في تنفيذ توصيات الفرانكوفونية (التي يعارضها إكاديموا فرنسا نفسهم) التي تهدف الى إنقاض لغة أسيادها اللغة الفرنسية من الاندثار ( و بمشيئه الله و عزته سوف يكون مآلها الزوال إن شاء الله ) و كذلك ضرب ديننا الحنيف الاسلام و هذا تنفيذا لرغبة أجدادها اليهود و هذا واضح من خطواتها بدءا بالدارجة و مرورا بالتربية الاسلامية و ختاما لغة العلوم الفرنسية .
Kamel - Algérie2016/08/30 على 18:522
Ya douctoura,nous sommes d'accord avec tes écrits sur Benghebrit. Cette Ministre qui veut occidentaliser une frange de la population Algérienne,alors que celle-ci s'accroche à son passé et veut toujours avancer vers l'arrière,une manière de prendre un grand élan afin de faire un grand dans un abîme. Alors douctoura, il faut se constituer en kabila et lutter jusqu'au limogeage de cette Ministre.