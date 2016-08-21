أكد المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري الإثنين، في نهاية زيارته التفتيشية لوحدات الحماية المدنية بولاية أدرار بأنّ هذه الزيارة قادته إلى الوحدتين الجديدتين بالمدينتين اللتين تتواجدان في طور الإنجاز وهما مدينة المغيلي ومدينة الشريف بن سعدية الموجودتان بالنقطتين الكيلومتريتين الـ 200 و الـ400، بين برج باجي المختار ورقان. والتي قال تستدعي إنشاء وحدتين مركزيتين متقدمتين بنفس المنطقة.
وذلك من أجل العمل برفقة أفراد الجيش الوطني الشعبي بالمنطقة، قصد المساهمة في إجلاء ونقل المصابين والجرحى، وهذا من أجل العمل – يضيف - على تجسييد تعليمات السلطات العليا في البلاد لتحقيق انتشار أكبر لهذا الجهاز، خاصة في الجنوب الكبير، وأكد لهبيري، بأنّه جد مرتاح لمستوى التغطية في جهاز الحماية المدنية التي وصلت نسبة 92 بالمائة على المستوى الوطني. مؤكدا في ذات السياق، بأنّ هذه التغطية ستسمح مستقبلا العمل لمدة 20 سنة قادمة .
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لهبيري: مركزان متقدمان للحماية المدنية لمساعدة الجيش في الجنوب
م. رياض
أكد المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري الإثنين، في نهاية زيارته التفتيشية لوحدات الحماية المدنية بولاية أدرار بأنّ هذه الزيارة قادته إلى الوحدتين الجديدتين بالمدينتين اللتين تتواجدان في طور الإنجاز وهما مدينة المغيلي ومدينة الشريف بن سعدية الموجودتان بالنقطتين الكيلومتريتين الـ 200 و الـ400، بين برج باجي المختار ورقان. والتي قال تستدعي إنشاء وحدتين مركزيتين متقدمتين بنفس المنطقة.
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وذلك من أجل العمل برفقة أفراد الجيش الوطني الشعبي بالمنطقة، قصد المساهمة في إجلاء ونقل المصابين والجرحى، وهذا من أجل العمل – يضيف - على تجسييد تعليمات السلطات العليا في البلاد لتحقيق انتشار أكبر لهذا الجهاز، خاصة في الجنوب الكبير، وأكد لهبيري، بأنّه جد مرتاح لمستوى التغطية في جهاز الحماية المدنية التي وصلت نسبة 92 بالمائة على المستوى الوطني. مؤكدا في ذات السياق، بأنّ هذه التغطية ستسمح مستقبلا العمل لمدة 20 سنة قادمة .