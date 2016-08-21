يشارك الصانع "كوندور" الرائد الجزائري في المنتجات الإلكترونية والتكنولوجية استراتيجيته الدولية، في أكبر صالون عالمي للتكنولوجيات الموجهة للجماهير العريضة، IFA 2016، الذي سينعقد من 02 إلى 07 سبتمبر 2016 في برلين الألمانية.
وذكر بيان لمجمع كوندور تلقت "الشروق" نسخة منه أن هناك إرادة قوية في إشراك العملاق الجزائري في صالون دولي كبير، حيث يحضر أكثر من 1600 عارض قدموا من 100 بلد، وهو صالون يجذب أكثر من 240000 زائر.
وحسب البيان فإن كوندور خصص جناحا تقارب مساحته 100 متر مربع في الباحة 26 جناح 123، ويمكن لزوار أكبر معرض عالمي في قطاع الإلكترونيك الموجه للجماهير العريضة التطبيقات المنزلية، اكتشاف آخر مستجدات ومنتجات الصانع الجزائري التي تتميز بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، وحصلت على شهادة المعايير الدولية للنوعية والأمان الأكثر صرامة.
وصرح رئيس مجلس إدارة كوندور عبد الرحمان بن حمادي على هذه المشاركة بالقول "بالنسبة لكوندور تعتبر هذه المشاركة في IFA2016 فرصة لنا لنعرض للجمهور الدولي مجموعتنا الواسعة من المنتجات، من الهواتف الذكية واللوحات والحواسيب وأجهزة التلفاز والمكيفات الهوائية والثلاجات"، وأضاف "ستسمح لنا هذه الإستراتيجية في المساهمة في بناء اقتصاد جزائري قوي قادر على المنافسة مع الكبار والدخول في السوق الدولية".
تعتبر مشاركة كوندور في IFA2016 المسجلة في جدول إستراتيجيته الدولية، كمرحلة ثالثة بعد المشاركة في المؤتمر العالمي للهاتف النقال في برشلونة والمؤتمر العالمي للهاتف النقال في شنغهاي التي كانت تجارب ثرية من حيث التعرف على أسواق جديدة والتي أتت بانعكاسات إيجابية بعد اللقاء مع الجمهور الجديد.
في هذه التظاهرة، ركز كوندور على آخر جهاز التلفاز له وهو OLED ديود الإضاءة الإلكترونية العضوية، وهو جهاز تلفزيون منحى آخر جيل بدقة جد عالية 4K، كما ان كوندور هو رائد في تكنولوجية OLED في إفريقيا وهو أول صانع ينتج ويسوق أجهزة تلفزيون OLED في الجزائر.
يستغل كوندور مشاركته في IFA2016 لعرض آخر مكيف هوائي الذي يشتغل بغاز R32. ويعرف عن هذا الغاز أنه الأكثر أمانا ويمنح أداء طاقويا منقطع النظير، ويقلل هذا المكيف كذلك 25 بالمائة من تكاليف المبردات.
كما صرح في هذا الخصوص، رضا حمادي، المدير العام المساعد للتنمية على المستوى الدولي قائلا "دخل كوندور اليوم في عهد جديد وهو عهد الدخول في الدولية، إذ بعد التجارب الأولى الناجحة شرعنا الآن في التوسع على المستوى الدولي، إذ تتمتع منتجاتنا بآخر التكنولوجيات ومتحصلة على شهادة، المعايير الأوروبية CE وتبوأ كوندور مكانة مرموقة بفضل نوعية وتنوع وتنافسية منتجاتنا في السوق الدولية".
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"كوندور" في الصالون العالمي للتكنولوجيات "IFA 2016" ببرلين
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
يشارك الصانع "كوندور" الرائد الجزائري في المنتجات الإلكترونية والتكنولوجية استراتيجيته الدولية، في أكبر صالون عالمي للتكنولوجيات الموجهة للجماهير العريضة، IFA 2016، الذي سينعقد من 02 إلى 07 سبتمبر 2016 في برلين الألمانية.
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وذكر بيان لمجمع كوندور تلقت "الشروق" نسخة منه أن هناك إرادة قوية في إشراك العملاق الجزائري في صالون دولي كبير، حيث يحضر أكثر من 1600 عارض قدموا من 100 بلد، وهو صالون يجذب أكثر من 240000 زائر.
وحسب البيان فإن كوندور خصص جناحا تقارب مساحته 100 متر مربع في الباحة 26 جناح 123، ويمكن لزوار أكبر معرض عالمي في قطاع الإلكترونيك الموجه للجماهير العريضة التطبيقات المنزلية، اكتشاف آخر مستجدات ومنتجات الصانع الجزائري التي تتميز بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، وحصلت على شهادة المعايير الدولية للنوعية والأمان الأكثر صرامة.
وصرح رئيس مجلس إدارة كوندور عبد الرحمان بن حمادي على هذه المشاركة بالقول "بالنسبة لكوندور تعتبر هذه المشاركة في IFA2016 فرصة لنا لنعرض للجمهور الدولي مجموعتنا الواسعة من المنتجات، من الهواتف الذكية واللوحات والحواسيب وأجهزة التلفاز والمكيفات الهوائية والثلاجات"، وأضاف "ستسمح لنا هذه الإستراتيجية في المساهمة في بناء اقتصاد جزائري قوي قادر على المنافسة مع الكبار والدخول في السوق الدولية".
تعتبر مشاركة كوندور في IFA2016 المسجلة في جدول إستراتيجيته الدولية، كمرحلة ثالثة بعد المشاركة في المؤتمر العالمي للهاتف النقال في برشلونة والمؤتمر العالمي للهاتف النقال في شنغهاي التي كانت تجارب ثرية من حيث التعرف على أسواق جديدة والتي أتت بانعكاسات إيجابية بعد اللقاء مع الجمهور الجديد.
في هذه التظاهرة، ركز كوندور على آخر جهاز التلفاز له وهو OLED ديود الإضاءة الإلكترونية العضوية، وهو جهاز تلفزيون منحى آخر جيل بدقة جد عالية 4K، كما ان كوندور هو رائد في تكنولوجية OLED في إفريقيا وهو أول صانع ينتج ويسوق أجهزة تلفزيون OLED في الجزائر.
يستغل كوندور مشاركته في IFA2016 لعرض آخر مكيف هوائي الذي يشتغل بغاز R32. ويعرف عن هذا الغاز أنه الأكثر أمانا ويمنح أداء طاقويا منقطع النظير، ويقلل هذا المكيف كذلك 25 بالمائة من تكاليف المبردات.
كما صرح في هذا الخصوص، رضا حمادي، المدير العام المساعد للتنمية على المستوى الدولي قائلا "دخل كوندور اليوم في عهد جديد وهو عهد الدخول في الدولية، إذ بعد التجارب الأولى الناجحة شرعنا الآن في التوسع على المستوى الدولي، إذ تتمتع منتجاتنا بآخر التكنولوجيات ومتحصلة على شهادة، المعايير الأوروبية CE وتبوأ كوندور مكانة مرموقة بفضل نوعية وتنوع وتنافسية منتجاتنا في السوق الدولية".