أغلبهم ينحدرون من الحجار وحي جوانوفيل بعنابة إحباط محاولة حرقة 21 شخصا بسواحل عنابة

نجحت عناصر الوحدات العائمة للبحرية الجزائرية، على مستوى القاعدة البحرية للمحطة الجهوية لحراس السواحل بمدينة عنابة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من إحباط رحلتين لحراقة من مدينة عنابة، كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية نحو جزيرة سردينيا الايطالية، وتمكنت ذات المصالح، على مرتين من إفشال محاولة وصول قاربي الحراقة نحو المياه الدولية، بعد أن فضلا الانطلاق من نقطتين متباعدتين في محاولة لتضليل عناصر حراس السواحل، إذ خرج القارب الأول من شاطئ البطاح ببلدية الشط بولاية الطارف، بينما خرج الثاني من شاطئ واد بوقراط بأعالي مدينة عنابة.

وبحسب مصادر "الشروق"، فان القارب الأول، أنطلق في حدود الساعة الثالثة صباحا، من شاطئ البطاح، حاملا 14 شابا، تتراوح أعمارهم ما بين الـ 19 والـ 31 عاما، وينحدرون من بلدية الحجار وحي جوانو بوسط مدينة عنابة، وتم اعتراضهم وتوقيفهم من قبل عناصر القوات البحرية، على بعد نحو 30 ميلا بحريا شمال منطقة رأس الحمراء، في حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا، بينما تم توقيف الحراقة السبعة الآخرين الذين خرجوا من شاطئ سيدي عكاشة بواد بوقراط، في الساعات الأولى من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، وبعد توقيفهم والتحقيق معهم عقب تحويلهم لمقر قيادة المحطة الجهوية، تبين بأن بينهما شابين مطلوبين لدى الأجهزة الأمنية، بموجب قرارات قضائية نافذة في حقهم، ليتم تحويلهم على النيابة المختصة التي أمرت بوضعهما رهن الحبس المؤقت، بينما استفاد البقية من الإفراج المؤقت، لغاية الامتثال للمحاكمة.