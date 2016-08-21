لا "كاستينغ" ولا قوافل تجوب البلدان العربية.. الغموض يكتنف مصير الموسم 12 من "ستار أكاديمي"

لا يزال الغموض يكتنف مصير الموسم 12 مـن البـرنامج المثير للجدل "ستار أكاديمي"، حيث تشير آخر المعلومات المُسّربة من كواليس البرنامج، بأنه لا يوجد "كاستينغ" ولا قوافل تجوب البلدان العربية كما جرت العادة، بل يوجد "كاستينغ - أونلاين" عبر ملء الاستمارة، على أن تكون عملية الانتقاء ما بين شهري ‏أكتوبر ونوفمبر حسب التعديلات والوقت الذي تستغرقه.

أما بخصوص القنوات التي ستبث برايمات البرنامج، فلا يوجد حتى الآن أي خبر يفيد بوجود عقد مع قناتي "CBC" أو"LBC"، مع الإشارة أن أسمـاء وجـنسيات الطـلاب المنتشرة عـبر صفحات مـواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، خاصة في ظل عدم انطلاق عمليات التسجيل حتى كتابة هذه الأسطر.

الجدير ذكره، أن الموسم الأخير من "ستار أكاديمي"، شهد مشاركة كلا من سهيلة بن لشهب وأنيس بورحلة من الجزائر، فيما سجلت النجمة كنزة مرسلي مشاركتها في النسخة العاشرة، كما شاركت الشقيقتين سلمى وريم غزالي وأمل بوشوشة وأحمد باحمد من ولاية عنابة في ذات البرنامج.