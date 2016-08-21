لا يزال الغموض يكتنف مصير الموسم 12 مـن البـرنامج المثير للجدل "ستار أكاديمي"، حيث تشير آخر المعلومات المُسّربة من كواليس البرنامج، بأنه لا يوجد "كاستينغ" ولا قوافل تجوب البلدان العربية كما جرت العادة، بل يوجد "كاستينغ - أونلاين" عبر ملء الاستمارة، على أن تكون عملية الانتقاء ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر حسب التعديلات والوقت الذي تستغرقه.
أما بخصوص القنوات التي ستبث برايمات البرنامج، فلا يوجد حتى الآن أي خبر يفيد بوجود عقد مع قناتي "CBC" أو"LBC"، مع الإشارة أن أسمـاء وجـنسيات الطـلاب المنتشرة عـبر صفحات مـواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، خاصة في ظل عدم انطلاق عمليات التسجيل حتى كتابة هذه الأسطر.
الجدير ذكره، أن الموسم الأخير من "ستار أكاديمي"، شهد مشاركة كلا من سهيلة بن لشهب وأنيس بورحلة من الجزائر، فيما سجلت النجمة كنزة مرسلي مشاركتها في النسخة العاشرة، كما شاركت الشقيقتين سلمى وريم غزالي وأمل بوشوشة وأحمد باحمد من ولاية عنابة في ذات البرنامج.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
ما مؤشرات المحاربين في القادم؟
الأكثر تفاعلا
1قدمنا ملفا لليونسكو لتصنيف الراي في قائمة التراث العالمي
2لخضر بوخرص: الأعمال الفنية الحالية بعيدة عن بيئتنا وتفتقد لأصالة الجزائريين
3التقشف يضرب المسارح الجهوية وبشطارزي خارج الخدمة
4الغموض يكتنف مصير الموسم 12 من "ستار أكاديمي"
5نوبلي فاضل يفرج عن أغنية تتغنى بوحدة المغرب الكبير
Français English
الرأي
سليم قلالة
السؤال الذي ينبغي أن تَطرحه المدرسة؟
صالح عوض
الكرد.. وآلام الإنفصال
أبو بكر خالد سعد الله
من نُصَدِّق: المفتش العام للبيداغوجيا أم المفتش العام للإدارة؟
صالح عوض
ماذا يريد الروس في منطقتنا.. تحالف ام استعمار؟
سلطان بركاني
عندما تصبح مظاهرة الكافرين فخرا لبعض المسلمين!
التهامي مجوري
الانقلاب الفاشل والكيان الموازي
سهيل الخالدي
فرنسا دولة تفشل
محمد الهادي الحسني
"تفاهات"
رشيد ولد بوسيافة
دنيا بارك .. وماذا بعد؟
عمار يزلي
أحزاب للبيع!
الفيديو
إقبال الحجاج على لجان الإفتاء الجزائرية بالبقاع المقدسة
18 فرقة تشارك بالطبعة العاشرة لمهرجان الديوان ببشار
جمعية “سيفاكس” البيئية تتقصى مشاكل السياحة بعين تيموشنت
إجراءات أمنية وصحية صارمة لمراقبة نقاط بيع أضاحي العيد
دخول اجتماعي ملتهب على الأبواب
هكذا فضح مشهد تمثيلي بريطاني عنصرية الفرنسيين؟!
سيدة تهدي كليتها لزوجها المريض في عيد ميلاده!
2016 سنة إرهاب الطرقات بامتياز
الزفانات ببشار.. فرقة موسيقية مهدّدة بالزوال
موسم دراسي جديد بتراكمات قديمة
لا "كاستينغ" ولا قوافل تجوب البلدان العربية..
الغموض يكتنف مصير الموسم 12 من "ستار أكاديمي"
رابح / ع
لا يزال الغموض يكتنف مصير الموسم 12 مـن البـرنامج المثير للجدل "ستار أكاديمي"، حيث تشير آخر المعلومات المُسّربة من كواليس البرنامج، بأنه لا يوجد "كاستينغ" ولا قوافل تجوب البلدان العربية كما جرت العادة، بل يوجد "كاستينغ - أونلاين" عبر ملء الاستمارة، على أن تكون عملية الانتقاء ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر حسب التعديلات والوقت الذي تستغرقه.
تغطيات ذات صلة
"مسرح الشباب" لسيدي بلعباس تتوج بالجائزة الكبرى
نوبلي فاضل يفرج عن أغنية تتغنى بوحدة المغرب الكبير
التقشف يضرب المسارح الجهوية وبشطارزي خارج الخدمة
قدمنا ملفا لليونسكو لتصنيف الراي في قائمة التراث العالمي
لخضر بوخرص: الأعمال الفنية الحالية بعيدة عن بيئتنا وتفتقد لأصالة الجزائريين
أما بخصوص القنوات التي ستبث برايمات البرنامج، فلا يوجد حتى الآن أي خبر يفيد بوجود عقد مع قناتي "CBC" أو"LBC"، مع الإشارة أن أسمـاء وجـنسيات الطـلاب المنتشرة عـبر صفحات مـواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، خاصة في ظل عدم انطلاق عمليات التسجيل حتى كتابة هذه الأسطر.
الجدير ذكره، أن الموسم الأخير من "ستار أكاديمي"، شهد مشاركة كلا من سهيلة بن لشهب وأنيس بورحلة من الجزائر، فيما سجلت النجمة كنزة مرسلي مشاركتها في النسخة العاشرة، كما شاركت الشقيقتين سلمى وريم غزالي وأمل بوشوشة وأحمد باحمد من ولاية عنابة في ذات البرنامج.