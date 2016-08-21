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نوبلي فاضل يفرج عن أغنية تتغنى بوحدة المغرب الكبير
كشف صلاح الدين نوبلي، شقيق الموسيقار الجزائري نوبلي فاضل، عن قرب تسجيله لأغنية تتغنى بوحدة المغرب العربي الكبير من ألحان شقيقه، والتي قال بشأنها: "ترك أخي فاضل أغنية عزيزة عليه تتغنى بوحدة المغرب العربي الكبير، لكننا لا ندري إن كانت سُجلت أم لا؟؟، حيث لم نلق لها أثرا لا في الإذاعة ولا في التليفزيون.. لكن الحمد لله، كان فاضل دائماً يقظ، إذ كان يسجل كل عمل قبل أن يعطيه للتنفيذ"، كاشفا: "هذه الأغنية سترى النور قريباً إن شاء الله بأصوات واعدة مـن الجزائر والمغرب وتونس، بينما التوزيع الموسيقي سيكون كالعادة من توقيع الموزع التونسي الشهير محسن الماطري".
وكان صلاح نوبلي، الذي يحرص منذ فترة طويلة على إعادة بعث تراث شقيقه "فاضل"، قد نشر صورة تذكارية له مع وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، قال بشأنها: "وزير دخل بيتنا ودخل قلوبنا بكل عفوية.. وكانت زيارته إلى بيت الأهل في شرشال رسالة قوية إلى كل أفراد العائلة، مفادها أن فاضل جزء من الجغرافية الثقافية الجزائرية ودولته لن تنساه رغم كل الصعاب".
SoloDZ2016/08/30 على 19:241
تغنوا بما شئتم لن نفتح الحدود مع الزطلة والشعوذة والسيدا والبطالة والموساد مع مملكة الغدر