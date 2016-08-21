اهتزت بلدية بن عزوز، شرقي سكيكدة مؤخرا، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلاها شابة وشقيقها، قاما بدفن رضيع حديث الولادة، وضعته المتهمة من علاقة غير شرعية، مع شخص من نفس البلدية، وبحسب خلية الإعلام والاتصال بقيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة، فإن هذه الفضيحة التي تعد سابقة فريدة من نوعها بالمنطقة المحافظة، وقعت ليلة 19 إلى 20 من شهر أوت الجاري، عندما وضعت المتهمة، البالغة من العمر 37 عاما، جنينا غير شرعي، بمسكنها العائلي الواقع بقرية لفرايج ببلدية بن عزوز، الواقعة أقصى شرقي سكيكدة.
وتضيف مصالح الدرك الوطني، بأنه وبناء على تحقيق من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن عزوز، مع المتهمة، حول أسباب اختفائها عن منزلها منذ تاريخا 20 أوت الجاري، حيث كانت محل بحث في فائدة العائلات إضافة إلى وجود معلومات وشكوك، حول قيامها بإخفاء مولود لها من علاقة غير شرعية.
وبعد التعمق في التحقيق، ومواجهتها بعدة أسئلة، من قبل الضبطية بالفرقة الإقليمية للدرك الوطني، اعترفت بأنها كانت تربطها علاقة غير شرعية مع شخص حملت منه، ووضعت بمفردها مولود من جنس أنثى، وذلك قبل اختفائها عن الأنظار، في حدود منتصف الليل لتقوم حينها بكتم أنفاس المولودة وقتلها، ثم دفنها بمساعدة أخيها المدعو البالغ من العمر 30 سنة وذلك بالقرب من مسكنهم العائلي الكائن بمشته لفرايج بلدية بن عزوز.
عناصر الدرك الوطني، وبمساعدة أفراد الخلية التقنية بالمجموعة، قاموا باستخراج الهيكل العظمي للمولود حديث العهد بالولادة، وذلك بعد إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة، ليتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة، أين أمر بوضع المتهمة رهن الحبس المؤقت، في حين وضع شقيقها المدعو (ع.ن) 30 سنة تحت الرقابة القضائية، غير أن القضية هزّت مشاعر سكان مدينة بن عزوز، وقرية لفرايج تحديدا، التي تعتبر واحدة من القرى والأرياف المحافظة حالها كحال أبناء سكيكدة، الذين يتميزون بأخلاق فاضلة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
ما مؤشرات المحاربين في القادم؟
الأكثر تفاعلا
1متسوّلون vip في أكبر أسواق الجزائر
2وفاة 58 شخصا في حوادث مرور خلال أسبوع
3سكان سعيد عتبة بورقلة يطالبون بردع مخالفات الناقلين
4بطالون يغلقون معملا غازيا تابع لـ"سوناطراك" بإن أمناس
5المواطن في طواف بين البلدية وأملاك الدولة لاستخراج شهادة الحيازة
Français English
الرأي
سليم قلالة
السؤال الذي ينبغي أن تَطرحه المدرسة؟
صالح عوض
الكرد.. وآلام الإنفصال
أبو بكر خالد سعد الله
من نُصَدِّق: المفتش العام للبيداغوجيا أم المفتش العام للإدارة؟
صالح عوض
ماذا يريد الروس في منطقتنا.. تحالف ام استعمار؟
سلطان بركاني
عندما تصبح مظاهرة الكافرين فخرا لبعض المسلمين!
التهامي مجوري
الانقلاب الفاشل والكيان الموازي
سهيل الخالدي
فرنسا دولة تفشل
محمد الهادي الحسني
"تفاهات"
رشيد ولد بوسيافة
دنيا بارك .. وماذا بعد؟
عمار يزلي
أحزاب للبيع!
الفيديو
إقبال الحجاج على لجان الإفتاء الجزائرية بالبقاع المقدسة
18 فرقة تشارك بالطبعة العاشرة لمهرجان الديوان ببشار
جمعية “سيفاكس” البيئية تتقصى مشاكل السياحة بعين تيموشنت
إجراءات أمنية وصحية صارمة لمراقبة نقاط بيع أضاحي العيد
دخول اجتماعي ملتهب على الأبواب
هكذا فضح مشهد تمثيلي بريطاني عنصرية الفرنسيين؟!
سيدة تهدي كليتها لزوجها المريض في عيد ميلاده!
2016 سنة إرهاب الطرقات بامتياز
الزفانات ببشار.. فرقة موسيقية مهدّدة بالزوال
موسم دراسي جديد بتراكمات قديمة
كتمت أنفاس الرضيعة بكل وحشية
أم عازبة تقتل مولودتها وتدفنها بمساعدة شقيقها في سكيكدة!
أحمد زقاري
اهتزت بلدية بن عزوز، شرقي سكيكدة مؤخرا، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلاها شابة وشقيقها، قاما بدفن رضيع حديث الولادة، وضعته المتهمة من علاقة غير شرعية، مع شخص من نفس البلدية، وبحسب خلية الإعلام والاتصال بقيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة، فإن هذه الفضيحة التي تعد سابقة فريدة من نوعها بالمنطقة المحافظة، وقعت ليلة 19 إلى 20 من شهر أوت الجاري، عندما وضعت المتهمة، البالغة من العمر 37 عاما، جنينا غير شرعي، بمسكنها العائلي الواقع بقرية لفرايج ببلدية بن عزوز، الواقعة أقصى شرقي سكيكدة.
تغطيات ذات صلة
أم عازبة تقتل مولودتها وتدفنها بمساعدة شقيقها في سكيكدة!
إحباط محاولة حرقة 21 شخصا بسواحل عنابة
قاصر يقتل صديقه أمام بيته بسبب خلاف مالي بايليزي
مقتل طفل وفقدان كهل جراء أمطار طوفانية بتمنراست وأدرار
سكان سعيد عتبة بورقلة يطالبون بردع مخالفات الناقلين
وتضيف مصالح الدرك الوطني، بأنه وبناء على تحقيق من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن عزوز، مع المتهمة، حول أسباب اختفائها عن منزلها منذ تاريخا 20 أوت الجاري، حيث كانت محل بحث في فائدة العائلات إضافة إلى وجود معلومات وشكوك، حول قيامها بإخفاء مولود لها من علاقة غير شرعية.
وبعد التعمق في التحقيق، ومواجهتها بعدة أسئلة، من قبل الضبطية بالفرقة الإقليمية للدرك الوطني، اعترفت بأنها كانت تربطها علاقة غير شرعية مع شخص حملت منه، ووضعت بمفردها مولود من جنس أنثى، وذلك قبل اختفائها عن الأنظار، في حدود منتصف الليل لتقوم حينها بكتم أنفاس المولودة وقتلها، ثم دفنها بمساعدة أخيها المدعو البالغ من العمر 30 سنة وذلك بالقرب من مسكنهم العائلي الكائن بمشته لفرايج بلدية بن عزوز.
عناصر الدرك الوطني، وبمساعدة أفراد الخلية التقنية بالمجموعة، قاموا باستخراج الهيكل العظمي للمولود حديث العهد بالولادة، وذلك بعد إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة، ليتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة، أين أمر بوضع المتهمة رهن الحبس المؤقت، في حين وضع شقيقها المدعو (ع.ن) 30 سنة تحت الرقابة القضائية، غير أن القضية هزّت مشاعر سكان مدينة بن عزوز، وقرية لفرايج تحديدا، التي تعتبر واحدة من القرى والأرياف المحافظة حالها كحال أبناء سكيكدة، الذين يتميزون بأخلاق فاضلة.