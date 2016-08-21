عمرها لا يتجاوز عامين وعائلتها استغربت نجاتها من الحيوانات المفترسة العثور على الطفلة "ريتاج" حية ترزق في العراء بالجلفة

تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الزعفران بولاية الجلفة رفقة عدد من مواطني المنطقة من العثور على الطفلة "ريتاج لهطيل" البالغة من العمر نحو عامين، وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق" استنادا إلى مصادر مقربة من عائلة ريتاج، فإنها اختفت عن الأنظار مساء أول أمس في حدود الساعة الرابعة، وقد أخطر مصالح الدرك الوطني من طرف عائلة الطفلة ريتاج، ليباشر بعدها مباشرة عناصر الدرك رفقة أفراد عائلتها ومجموعة من الجيران عمليات البحث، إلى غاية صبيحة الثلاثاء، في حدود الساعة العاشرة والنصف ويتم العثور على الطفلة المختفية حية ترزق قرب واد يقع بالمنطقة المسماة "الدقيمة".

وأضاف مصدر " الشروق" أن عائلة ريتاج اعتقدت في بداية الأمر أن الأمر يتعلق بتعرضها لعملية اختطاف بالنظر إلى ما عرفته العديد من مناطق الوطن من عمليات اختطاف وقتل للأطفال، ما خلق حالة من الخوف في نفوس عائلتها، خاصة بعد بلوغ ساعة متأخرة من الليل من دون العثور عليها، وبدأت الآمال تتضاءل، وقد تم غلق جميع مداخل ومخارج بلدية الدويس والمناطق المجاورة لها، وقد استغرب سكان المنطقة نجاة الطفلة ريتاج وعدم افتراسها من طرف الحيوانات البرية كون المنطقة التي تم العثور عليها فيها معروفة بكثرة الحيوانات المفترسة والأفاعي وقد فتحت مصالح الدرك تحقيقا حول الأسباب الحقيقية التي كانت وراء اختفاء ريتاج.