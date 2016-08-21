اتهم الشاعر الغنائي الشاب لزهر الجزائري المطربة فلة عبابسة بسرقة كلمات أغنية "جميلة بوحيرد" التي قدمتها فلة مؤخرا ورفعتها هدية لبطلة المقاومة والمجاهدة الرمز جميلة بوحيرد.
وأكد المعني في اتصال مع "الشروق" أنه كتب كلمات الأغنية لفلة عبابسة، التي أعجبت بها واستعجلت انجازها، ولم تتح له حتى فرصة تسجيل كلمات الأغنية باسمه في ديوان حقوق التأليف لضيق الوقت من جهة ولثقته الكبيرة بالمطربة فلة عبابسة. الشاعر لزهر جزائري أكد للشروق أن فلة التي تعامل معها عن طريق شركة لبنانية تعوّد أن يتعامل معها استغلته لأنه شاب ومقبل على الدنيا في أول مشواره، وهي فنانة مشهورة لذا لم تتوانى في نسب كلمات الأغنية لنفسها، وأضاف المتحدث أنه يملك كافة الأدلة التي تثبت كلامه بما في ذلك تسجيلات مكالماته الصوتية مع فلة أثناء تواصلهما بشأن العمل، هذا ويستعد الشاعر الغنائي لزهر للتعاون مع الجزائرية أمل زان والفنان اللبناني مازن غالي من خلال أغنية راي بعنوان "عيطتلي"، حيث يملك الفنان اللبناني شركة إنتاج يسعى الشاعر من خلال التعاون معها إلى الترويج للطبوع الموسيقية الجزائرية، هذا إلى جانب مشروع آخر يربطه بالفنان الفلسطيني رائد الصالح من خلال أغنية باللهجة الجزائرية بعنوان "أريدها".
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فلة عبابسة متهمة بسرقة أغنية "جميلة بوحيرد"
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
اتهم الشاعر الغنائي الشاب لزهر الجزائري المطربة فلة عبابسة بسرقة كلمات أغنية "جميلة بوحيرد" التي قدمتها فلة مؤخرا ورفعتها هدية لبطلة المقاومة والمجاهدة الرمز جميلة بوحيرد.
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وأكد المعني في اتصال مع "الشروق" أنه كتب كلمات الأغنية لفلة عبابسة، التي أعجبت بها واستعجلت انجازها، ولم تتح له حتى فرصة تسجيل كلمات الأغنية باسمه في ديوان حقوق التأليف لضيق الوقت من جهة ولثقته الكبيرة بالمطربة فلة عبابسة. الشاعر لزهر جزائري أكد للشروق أن فلة التي تعامل معها عن طريق شركة لبنانية تعوّد أن يتعامل معها استغلته لأنه شاب ومقبل على الدنيا في أول مشواره، وهي فنانة مشهورة لذا لم تتوانى في نسب كلمات الأغنية لنفسها، وأضاف المتحدث أنه يملك كافة الأدلة التي تثبت كلامه بما في ذلك تسجيلات مكالماته الصوتية مع فلة أثناء تواصلهما بشأن العمل، هذا ويستعد الشاعر الغنائي لزهر للتعاون مع الجزائرية أمل زان والفنان اللبناني مازن غالي من خلال أغنية راي بعنوان "عيطتلي"، حيث يملك الفنان اللبناني شركة إنتاج يسعى الشاعر من خلال التعاون معها إلى الترويج للطبوع الموسيقية الجزائرية، هذا إلى جانب مشروع آخر يربطه بالفنان الفلسطيني رائد الصالح من خلال أغنية باللهجة الجزائرية بعنوان "أريدها".