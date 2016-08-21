ديوان الحج والعمرة تكفل بإيوائهم

تأشيرات حج مجانية للمصابين في حادثة رافعة الحرم

date 2016/08/30 views 223 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

منحت السلطات السعودية تأشيرات مجانية للحجاج الجزائريين الذي أصيبوا في حادثة سقوط رافعة الحرم العام الماضي .

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وقال رئيس البعثة الجزائرية للحج بمكة مسعود بولجويجة أنه تم توجيه دعوة للحجاج الجزائريين من ضحايا سقوط الرافعة خلال موسم الحج 2015 إلى أداء مناسك الحج هذه السنة .

وأضح أن هؤلاء الحجاج استفادوا من تأشيرات مجانية من السلطات السعودية لأداء مناسك الحج وأن الدولة الجزائرية وعبر الديوان الوطني للحج والعمرة تتكفل بإطعام وإيواء هؤلاء الحجاج.

 وتجدر الإشارة إلى أن 17 حاجا جزائريا كانوا قد أصيبوا بجروح إثر حادثة سقوط رافعة بالحرم المكي خلال موسم الحج 2015.

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