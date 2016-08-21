منحت السلطات السعودية تأشيرات مجانية للحجاج الجزائريين الذي أصيبوا في حادثة سقوط رافعة الحرم العام الماضي .
وقال رئيس البعثة الجزائرية للحج بمكة مسعود بولجويجة أنه تم توجيه دعوة للحجاج الجزائريين من ضحايا سقوط الرافعة خلال موسم الحج 2015 إلى أداء مناسك الحج هذه السنة .
وأضح أن هؤلاء الحجاج استفادوا من تأشيرات مجانية من السلطات السعودية لأداء مناسك الحج وأن الدولة الجزائرية وعبر الديوان الوطني للحج والعمرة تتكفل بإطعام وإيواء هؤلاء الحجاج.
وتجدر الإشارة إلى أن 17 حاجا جزائريا كانوا قد أصيبوا بجروح إثر حادثة سقوط رافعة بالحرم المكي خلال موسم الحج 2015.
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تأشيرات حج مجانية للمصابين في حادثة رافعة الحرم
الشروق أون لاين
منحت السلطات السعودية تأشيرات مجانية للحجاج الجزائريين الذي أصيبوا في حادثة سقوط رافعة الحرم العام الماضي .
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وقال رئيس البعثة الجزائرية للحج بمكة مسعود بولجويجة أنه تم توجيه دعوة للحجاج الجزائريين من ضحايا سقوط الرافعة خلال موسم الحج 2015 إلى أداء مناسك الحج هذه السنة .
وأضح أن هؤلاء الحجاج استفادوا من تأشيرات مجانية من السلطات السعودية لأداء مناسك الحج وأن الدولة الجزائرية وعبر الديوان الوطني للحج والعمرة تتكفل بإطعام وإيواء هؤلاء الحجاج.
وتجدر الإشارة إلى أن 17 حاجا جزائريا كانوا قد أصيبوا بجروح إثر حادثة سقوط رافعة بالحرم المكي خلال موسم الحج 2015.