سيُبث على إحدى قنوات "الشروقTV".. برنامج "مُذيع العرب" ابتداء من أكتوبر القادم

يُرتقب أن يبدأ تلفزيون "أبو ظبي" خلال شهر أكتوبر الداخل، فـي بث أولى حلقات برنامج "مذيع العرب" ضمن مـوسمه الثاني، عـلى أن تُبث العروض المباشرة منه لاحقا، وحـسب مصادر "الشروق" فإن عددا كبيرا مـن الوجوه التلفزيونية المعروفة، خاضت تجارب "الكاستينغ" التي أجريت بفندق "الهيلتون" بالإضافة لعدد مـن طـلاب كـلية الإعلام، عـلما أن قـناة "الشروق TV" ستبث البرنامج حصريا في دول المغرب العربي الكبير.

يُذكر أن"مذيع العرب1"، شاركت فيه العام الماضي وجوه جزائرية معروفة على غرار مذيعة قناة "الجزائرية" وفضائية "الخبر" فرح ياسمين، وكان على رأس لجنة تحكيم البرنامج: ليلى علوي، منى أبو حمزة وطوني خليفة.