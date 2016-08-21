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رئيس كوريا الشمالية يعدم اثنين من وزرائه علناً
قالت صحيفة كورية جنوبية، الثلاثاء إن كوريا الشمالية أعدمت مسؤولين اثنين علناً في مطلع أوت لعصيانهما الزعيم كيم جونج أون وهو ما سيكون - إذا تأكد - أحدث حلقة في سلسلة من عمليات التصفية لمسؤولين رفيعي المستوى في عهد زعيمها الشاب.
وتولى كيم السلطة في 2011 بعد وفاة والده كيم جونج إيل، وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن جهوده لتعزيزه سلطته شملت عمليات إعدام وتصفية لمسؤولين كبار.
ونقلت صحيفة "جونج أنج إلبو" اليومية عن مصدر مطلع على شؤون الشمال - لم تحدد هويته - قوله إن وزير الزراعة السابق هوانج مين والمسؤول الكبير في وزارة التعليم ري يونج جين قد أعدما.
ولم يتسن التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل. ولم تعلق وزارة الوحدة الكورية الجنوبية - المختصة بالأمور المتعلقة بكوريا الشمالية - على الفور.
وتحدثت تقارير إعلامية سابقة عن عمليات إعدام وتصفية في الدولة المعزولة غير أنه ثبت لاحقاً عدم صحة بعضها.
ونادراً ما تعلن كوريا الشمالية عن عمليات تصفية أو إعدام.
وقالت صحيفة "جونج أنج إلبو" إن هوانج أعدم بسبب مقترحاته السياسية التي اعتبرت تحدياً لكيم جونج أون. وأضافت أن ري ضُبط غافياً أثناء اجتماع مع كيم وجرى التحقيق معه لاحقاً فيما يتعلق بالفساد وازدراء الزعيم.
SoloDZ - لماذا الذهاب حتى كوريا الشمالية وهي بجوارنا ؟! 2016/08/30 على 22:281
نفس الشيء فعلت كوريا الشمالية افريقيا والعرب (مملكة العلويين) لما اعدموا عبد الله باها بعد انتقاده طريقة احتفال مولاهم رشيد بحفل زفافه الجنونية في البذخ والتبذير والفساد ونصف الشعب جائع خاصة سكان القرى وملايين الاشخاص في دور الصفيح ملايين البطالين وووووو من حياة البؤس والتخلف المثيرة للشفقة العالم بأسره يعرف ما يجري في مملكة العلويين من خلال النت حالة كارثية مأساوية لا تشاهدها سوى في دويلات آسيا والعائلة العلوية في عالم آخر من دم الرعية والموت لكل منتقد للوضع ولتصرفات العلويين فإلى متى الركوع ؟!
خالد - من ارض الله الواسعة2016/08/30 على 23:092
مجرد كذب وافتراءات لتشويه صورة كوريا الشمالية لا اكثر ولا اقل .
sousou - alger2016/08/30 على 23:183
قالت صحيفة كورية جنوبية انرئيس كوريا الشمالية اعدم مسئولين اثنين مطلع شهر اوت كا اعلنت جريدة الشروك عن وفات مناصرين جزائريين في مصر حيث شهد لهما رطا ستي ساز الي خمس مع مايكل جاكسون ربي وكيلكم شبعتنا الخرطي ونفاق يا فساق.