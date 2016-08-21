وفاة مدير بنك بخنشلة ساجدا في صلاة الصبح

لفظ المدير السابق لبنك التنمية المحلية بقسنطينة، المرحوم سايحي . ع، فجر الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة، عندما كان يؤدي الصلاة بمصلى مسجد عائشة أم المؤمنين بخنشلة، عن عمر يناهز 52 سنة.

المرحوم باغته الموت ساجدا في الركعة الثانية من صلاة الصبح، وقد نقل الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى خنشلة، أين أكد الأطباء وفاته، وسط صدمة كبيرة للمصلين وسكان طريق بابار.

المرحوم كان قد شغل منصب مدير بنك التنمية المحلية بوكالة قايس، ليحول إلى الوكالة الولائية بقسنطينة بنفس البنك، قبل إحالته على التقاعد بطلب منه، ويشرف بعدها على إدارة بنك الخليج الدولي فرع خنشلة، ليتفرغ بعد سنة تقريبا، لإدارة مكتبه كمحاسب معتمد، وظل يتردد على مسجد عائشة أم المؤمنين، بحي 326، بطريق بابار، المقيم به، لأداء صلواته الخمس، وتعويض إمام المسجد في صلاتي العشاء والصبح، مع توليه مهام مؤذن المسجد، إلى غاية فجر أمس الثلاثاء، أين توفي وهو ساجد.