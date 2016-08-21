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وفاة مدير بنك بخنشلة ساجدا في صلاة الصبح
لفظ المدير السابق لبنك التنمية المحلية بقسنطينة، المرحوم سايحي . ع، فجر الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة، عندما كان يؤدي الصلاة بمصلى مسجد عائشة أم المؤمنين بخنشلة، عن عمر يناهز 52 سنة.
المرحوم باغته الموت ساجدا في الركعة الثانية من صلاة الصبح، وقد نقل الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى خنشلة، أين أكد الأطباء وفاته، وسط صدمة كبيرة للمصلين وسكان طريق بابار.
المرحوم كان قد شغل منصب مدير بنك التنمية المحلية بوكالة قايس، ليحول إلى الوكالة الولائية بقسنطينة بنفس البنك، قبل إحالته على التقاعد بطلب منه، ويشرف بعدها على إدارة بنك الخليج الدولي فرع خنشلة، ليتفرغ بعد سنة تقريبا، لإدارة مكتبه كمحاسب معتمد، وظل يتردد على مسجد عائشة أم المؤمنين، بحي 326، بطريق بابار، المقيم به، لأداء صلواته الخمس، وتعويض إمام المسجد في صلاتي العشاء والصبح، مع توليه مهام مؤذن المسجد، إلى غاية فجر أمس الثلاثاء، أين توفي وهو ساجد.
سيدأحمد - tlemcen2016/08/30 على 22:351
الله وأكبر ... إنّا لله وإنّا إليه راجعون ,.,, ربي يرحمو ويرحم جميع المسلمين ,,, هذه هي حسن الخاتمة ... الله وأكبر
2016/08/30 على 22:582
اه لو اموت مثله-------الله يرحمو و الصبر لاهله----------------
قفغق2016/08/30 على 23:033
اللهم احسن خاتمتنا كما احسنتها لعبدك هدا
2016/08/30 على 23:084
انا للله وانا اليه راجعون - اللهم ارحمه واغفر له و ادخله جنة الفردوس و اللهم اقبضنا اليك ساجدين في بيت من بيوتك - اللهم امين
sousou - alger 2016/08/30 على 23:235
فينالمو ماشي غير الصلاح لي يموتو ساجدين مام صحاب الربى مافهمناش يمكن 8زرائيل اتخلطت عليه في بلاد المنافقين .
2016/08/30 على 23:31
هل أذا مات ساجد دليل على صلاح؟ السؤال مطروح. كل المؤسسات ربوية بطريقة ما
سليم - الجزائر2016/08/30 على 23:266
من اراد ان يموت مثله عليه ان يواظب على صلاة الجماعة وخاصة الفجر والعشاء لعله يلقى نفس الخاتمة