ارتفاع قتلى تفجير سيارة ملغومة في الصومال إلى 22

date 2016/08/31 views 245 comments 0
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icon-writer رويترز

قالت الشرطة الصومالية، الأربعاء، إن عدد قتلى تفجير سيارة ملغومة أمام القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، الثلاثاء، ارتفع إلى 22.

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وقال رائد الشرطة محمد عبد الله إن الشرطة تأكدت من عدة مستشفيات أن 22 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون ومن بين القتلى مصابون لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفيات.

وأعلنت حركة الشباب المتشددة المسؤولية عن التفجير.

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