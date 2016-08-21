يهدد قرابة 1000 تاجر ينشطون على تراب حي بن طلحة ببلدية براقي بالعاصمة، بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل تزامنا مع الدخول الاجتماعي المقبل، تنديدا بغياب ساعي بريد بالمنطقة، ينقل إليهم مراسلات مختلف المصالح من إدارة الضرائب، وكاسنوس... وغيرهما، وهو ما تسبب في عرقلة نشاطهم، لدرجة أن بعضهم تفاجأ بأنه مدان لمصلحة الضرائب بملايين الدينارات، لأن رسائل مصلحة الضرائب لا تصله مطلقا، ما نتج عنه معاقبته بغرامات مالية.
في هذا الصّدد، أكد منسق المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، سيد علي بوكروش في اتصال مع "الشروق"، أن ساعي البريد لم يزر منطقة بن طلحة منذ قرابة 5 سنوات كاملة، رغم وجود مركز بريد بالمكان، وأن الظاهرة انعكست سلبا على نشاط التجار من خبازين، وبائعي مواد غذائية وغيرهم، حيث لا تصلهم أي رسائل مهما كانت مهمة، خاصة من مصلحة الضرائب والكاسنوس... كما أنهم لا يجدون رسائلهم بمركز البريد. وحسب بوكروش "استفسرنا الأمر من مسؤولي مركز البريد بالمنطقة، فأخْلوا مسؤوليتهم، مُؤكدين عدم وجود ساعي بريد لنقل الرسائل، ووجهونا للاستفسار نحو مديرية البريد والمواصلات لولاية الجزائر العاصمة". وأكد كروش أن أحد التجار وجد نفسه مدانا لمصلحة الضرائب بمبلغ مليار سنتيم، وهي عبارة عن غرامات التأخر في تسديد الضرائب، ولم تقتنع المصلحة بتبريره بعدم تلقيه أي رسالة منهم، أما تجار آخرون ففضلوا غلق محلاتهم بالمنطقة ومزاولة نشاطهم في مكان أخر.
ويستغرب المتحدث ما وصفه بـ "لامبالاة" مسؤولي البريد اتجاه الحاجة الماسة لوجود ساعي بريد بأي منطقة، متسائلا "إذا كانت هذه هي معاناة التجار مع ظاهرة غياب ساعي البريد، فكيف هو حال المواطنين، خاصة المتقاعدون والمرضى والطلبة وكل شخص ينتظر رسائل مهمة بحي بن طلحة.. ؟."
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مراسلات الضرائب والكاسنوس لا تصلهم لغياب ساعي بريد
ألف تاجر ببن طلحة يُهددون بإضراب تزامنا والدخول الاجتماعي
نادية سليماني
يهدد قرابة 1000 تاجر ينشطون على تراب حي بن طلحة ببلدية براقي بالعاصمة، بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل تزامنا مع الدخول الاجتماعي المقبل، تنديدا بغياب ساعي بريد بالمنطقة، ينقل إليهم مراسلات مختلف المصالح من إدارة الضرائب، وكاسنوس... وغيرهما، وهو ما تسبب في عرقلة نشاطهم، لدرجة أن بعضهم تفاجأ بأنه مدان لمصلحة الضرائب بملايين الدينارات، لأن رسائل مصلحة الضرائب لا تصله مطلقا، ما نتج عنه معاقبته بغرامات مالية.
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في هذا الصّدد، أكد منسق المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، سيد علي بوكروش في اتصال مع "الشروق"، أن ساعي البريد لم يزر منطقة بن طلحة منذ قرابة 5 سنوات كاملة، رغم وجود مركز بريد بالمكان، وأن الظاهرة انعكست سلبا على نشاط التجار من خبازين، وبائعي مواد غذائية وغيرهم، حيث لا تصلهم أي رسائل مهما كانت مهمة، خاصة من مصلحة الضرائب والكاسنوس... كما أنهم لا يجدون رسائلهم بمركز البريد. وحسب بوكروش "استفسرنا الأمر من مسؤولي مركز البريد بالمنطقة، فأخْلوا مسؤوليتهم، مُؤكدين عدم وجود ساعي بريد لنقل الرسائل، ووجهونا للاستفسار نحو مديرية البريد والمواصلات لولاية الجزائر العاصمة". وأكد كروش أن أحد التجار وجد نفسه مدانا لمصلحة الضرائب بمبلغ مليار سنتيم، وهي عبارة عن غرامات التأخر في تسديد الضرائب، ولم تقتنع المصلحة بتبريره بعدم تلقيه أي رسالة منهم، أما تجار آخرون ففضلوا غلق محلاتهم بالمنطقة ومزاولة نشاطهم في مكان أخر.
ويستغرب المتحدث ما وصفه بـ "لامبالاة" مسؤولي البريد اتجاه الحاجة الماسة لوجود ساعي بريد بأي منطقة، متسائلا "إذا كانت هذه هي معاناة التجار مع ظاهرة غياب ساعي البريد، فكيف هو حال المواطنين، خاصة المتقاعدون والمرضى والطلبة وكل شخص ينتظر رسائل مهمة بحي بن طلحة.. ؟."