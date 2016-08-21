تقارب معدلات السحب اليومي للمبالغ المالية عبر مختلف مكاتب بريد الجزائر من قبل مواطني العاصمة وقاصديها 8.1 مليار دج يوميا.
أوضح السيد بوشيخي عبد القادر، المدير الولائي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أن المعدل اليومي للسحب المالي عبر 210 مكتب بريد الجزائر بالعاصمة يقارب 8.1 مليار دج يوميا، ويقارب أو يصل 2 مليار دج خلال الفترات المرتبطة بالمناسبات المختلفة كعيدي الاضحى والفطر.
وأكد أن مشكل " انعدام السيولة" عبر مكاتب بريد الجزائر أو الموزعات الآلية التابعة لها والمقدر عددها بـ140 موزع آلي لم تعد مطروحة، وإن حدث الأمر في أي مكتب لتزايد عمليات السحب بأي شكل من الأشكال، فان الأمر لا يستمر لأزيد من يوم واحد على أقصى تقدير.
ويتم الحرص على وفرة السيولة المالية عبر هذه المرافق العمومية من خلال خلية متابعة على مستوى المديرية أنشأت سنة 2009 من أجل تفادي هذا المشكل، الذي كان هاجسا لزبائن بريد الجزائر.
وفيما يتعلق بتعميم الموزعات الآلية بالعاصمة، قال المصدر إن النظرة الجديدة التي تعطيها الوصاية للقطاع تعمل على تحسين هذا الجانب من خلال تجديد وتعميم هذه التجهيزات، وضمان الصيانة المسبقة والمستمرة لها بغية تفادي أي أعطاب محتملة.
وبخصوص الضغط الذي تعرفه مكاتب البريد عادة، قال المتحدث إن الوصول بالجزائر العاصمة لفتح 210 مكتب خفف من حدة هذا المشكل، مشيرا أن الكثافة البريدية الحالية لعاصمة البلد تقدر بمكتب بريدي لكل 13.000 مواطن مقابل مكتب بريدي واحد لأزيد من 30.000 مواطن خلال سنة 2006، أين لم يزد عدد هذه المرافق حينها عن 137 مرفق.
وأضاف أن العشرية الممتدة ما بين (2006-2016) عرفت ارتفاعا في عدد المشاريع المستلمة في هذا الإطار، حيث وصل تعداد استلام المكاتب الجديدة إلى 7 مكاتب في السنة بعد أن كان مكتبا واحدا كل سنتين عبر إقليم الولاية.
وفيما يتعلق بمشاريع القطاع الرامية لتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، يعرف القطاع حاليا انجاز 14 مكتبا بريديا جديدا عبر كل من الدوائر الإدارية للدار البيضاء وبراقي والشراقة والدرارية وبئر التوتة وبئر مراد رايس وباب الواد والرويبة.
كما سيستفيد قطاع البريد من تهيئة المحلات، التي تعود ملكيتها للولاية لتحويلها لمراكز ومكاتب بريدية، لتدعيم تواجد هذه المرافق وتقريبها للمواطن في إطار الإستراتيجية العامة لتحسين الخدمات المقدمة للزبائن وذلك بتعداد 7 مكاتب جديدة.
وتضاف هذه الأخيرة إلى تلك المسلمة في نفس الإطار منذ سنة 2013، عبر دوائر الدار البيضاء وبئر مراد رايس والحراش والدرارية والشراقة وغيرها، إضافة إلى عملية تهيئة لـ44 مقر قديم لمكاتب بريد العاصمة.
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قرابة 1.8 مليار دج تُسحب يوميا من بريد العاصمة
واج
تقارب معدلات السحب اليومي للمبالغ المالية عبر مختلف مكاتب بريد الجزائر من قبل مواطني العاصمة وقاصديها 8.1 مليار دج يوميا.
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أوضح السيد بوشيخي عبد القادر، المدير الولائي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أن المعدل اليومي للسحب المالي عبر 210 مكتب بريد الجزائر بالعاصمة يقارب 8.1 مليار دج يوميا، ويقارب أو يصل 2 مليار دج خلال الفترات المرتبطة بالمناسبات المختلفة كعيدي الاضحى والفطر.
وأكد أن مشكل " انعدام السيولة" عبر مكاتب بريد الجزائر أو الموزعات الآلية التابعة لها والمقدر عددها بـ140 موزع آلي لم تعد مطروحة، وإن حدث الأمر في أي مكتب لتزايد عمليات السحب بأي شكل من الأشكال، فان الأمر لا يستمر لأزيد من يوم واحد على أقصى تقدير.
ويتم الحرص على وفرة السيولة المالية عبر هذه المرافق العمومية من خلال خلية متابعة على مستوى المديرية أنشأت سنة 2009 من أجل تفادي هذا المشكل، الذي كان هاجسا لزبائن بريد الجزائر.
وفيما يتعلق بتعميم الموزعات الآلية بالعاصمة، قال المصدر إن النظرة الجديدة التي تعطيها الوصاية للقطاع تعمل على تحسين هذا الجانب من خلال تجديد وتعميم هذه التجهيزات، وضمان الصيانة المسبقة والمستمرة لها بغية تفادي أي أعطاب محتملة.
وبخصوص الضغط الذي تعرفه مكاتب البريد عادة، قال المتحدث إن الوصول بالجزائر العاصمة لفتح 210 مكتب خفف من حدة هذا المشكل، مشيرا أن الكثافة البريدية الحالية لعاصمة البلد تقدر بمكتب بريدي لكل 13.000 مواطن مقابل مكتب بريدي واحد لأزيد من 30.000 مواطن خلال سنة 2006، أين لم يزد عدد هذه المرافق حينها عن 137 مرفق.
وأضاف أن العشرية الممتدة ما بين (2006-2016) عرفت ارتفاعا في عدد المشاريع المستلمة في هذا الإطار، حيث وصل تعداد استلام المكاتب الجديدة إلى 7 مكاتب في السنة بعد أن كان مكتبا واحدا كل سنتين عبر إقليم الولاية.
وفيما يتعلق بمشاريع القطاع الرامية لتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، يعرف القطاع حاليا انجاز 14 مكتبا بريديا جديدا عبر كل من الدوائر الإدارية للدار البيضاء وبراقي والشراقة والدرارية وبئر التوتة وبئر مراد رايس وباب الواد والرويبة.
كما سيستفيد قطاع البريد من تهيئة المحلات، التي تعود ملكيتها للولاية لتحويلها لمراكز ومكاتب بريدية، لتدعيم تواجد هذه المرافق وتقريبها للمواطن في إطار الإستراتيجية العامة لتحسين الخدمات المقدمة للزبائن وذلك بتعداد 7 مكاتب جديدة.
وتضاف هذه الأخيرة إلى تلك المسلمة في نفس الإطار منذ سنة 2013، عبر دوائر الدار البيضاء وبئر مراد رايس والحراش والدرارية والشراقة وغيرها، إضافة إلى عملية تهيئة لـ44 مقر قديم لمكاتب بريد العاصمة.