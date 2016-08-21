مسؤول تركي للألمان: ما هذه العنصرية الثقافية؟

نقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن وزير تركي قوله، الأربعاء، إن تصريحات مفوض الاقتصاد الرقمي والمجتمع بالاتحاد الأوروبي، وهو ألماني، التي قال فيها "إن تركيا لن تنضم على الأرجح لعضوية الاتحاد في عهد الرئيس رجب طيب إردوغان" تنم عن "عنصرية ثقافية".

وكان وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك، يرد على تصريحات أدلى بها جونتر أويتنجر، وتحدث جليك في مقابلة مع وكالة "الأناضول".

وتفاقم توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ محاولة انقلاب الشهر الماضي، دفعت تركيا إلى تطهير مؤسسات الدولة ممن يشتبه بأنهم متعاطفون مع الانقلاب.

ودعت دول الاتحاد إلى ضبط النفس مما أثار انتقادات من أنقرة، التي قالت إن تلك الدول غير مكترثة بالتهديد الذي يمثله المسؤولون عن مخطط الانقلاب.