المركز العربي للإعلام السياحي في ضيافة صلالة الجزائر تشيد بالتجربة السياحية في سلطنة عمان

استقبلت محافظة ظفار ولمدة أسبوع وفد الإعلاميين العرب والذي مثلت فيه الجزائر الجمعية الجزائرية للإعلام السياحي وهي ممثل الجزائر بالمركز منذ 2009، وهذا ضمن فعاليات مهرجان خريف صلالة.

صلالة هذه التحفة السياحية النادرة التي تقع على الساحل الجنوبي لسلطنة عمان، وتتميز بأجواء معتدلة صيفا ومقومات سياحية لا مثيل لها بالمنطقة، وتكتسي جبالها هذه الأيام حلة خضراء تجذب السياح اليها من كل مكان، بالإضافة إلى مهرجان ضخم يلتقي فيه حاضر وماضي البلد.

وقد كشف الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري أن عدد الزوار للمهرجان بلغ أكثر من 600الف سائح، وتطمح السلطات بمضاعفة العدد في السنوات القادمة وذلك تماشيا مع الاستثمارات الفندقية التي هي قيد الإنجاز.

جاء ذلك اثر المؤتمر الصحفي الذي جمع الشيخ مع وفد الإعلاميين العرب.

وحسب الدكتور عبد القادر هدير ممثل الجزائر في التظاهرة فإن هذه النشاطات مهمة جدا في تقوية السياحية العربية البينية التي لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب إذ لا تتجاوز 42% ودور الإعلاميين هنا تقوية الصورة الذهنية لدى السائح العربي لحثه وترغيبه في زيارة مثل هذه الأماكن المهمة، وعلى الهيئات السياحية العربية بذل المزيد من الجهود للترويج السياحي العربي لأن السياحة عامل مهم لتقارب الشعوب العربية فيما بينها.