قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لأعضاء حكومتها، الأربعاء، إن عليهم المضي في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، مستبعدة إجراء استفتاء ثان أو أي محاولة للتحايل من أجل البقاء داخل الاتحاد.
وأضاف بيان أن ماي قالت لوزراء حكومتها "يجب أن نظل واضحين جدا في أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يعني الخروج من الاتحاد الأوروبي وأننا سننجح فيه."
ومضت قائلة "هذا يعني أنه لن يكون هناك استفتاء ثان ولا محاولات للتحايل للوصول إلى شكل من أشكال البقاء بالاتحاد الأوروبي، وأننا سننفذ ذلك."
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ماي: الخروج من الاتحاد الأوروبي يعني الخروج.. وسننجح فيه
رويترز
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لأعضاء حكومتها، الأربعاء، إن عليهم المضي في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، مستبعدة إجراء استفتاء ثان أو أي محاولة للتحايل من أجل البقاء داخل الاتحاد.
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وأضاف بيان أن ماي قالت لوزراء حكومتها "يجب أن نظل واضحين جدا في أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يعني الخروج من الاتحاد الأوروبي وأننا سننجح فيه."
ومضت قائلة "هذا يعني أنه لن يكون هناك استفتاء ثان ولا محاولات للتحايل للوصول إلى شكل من أشكال البقاء بالاتحاد الأوروبي، وأننا سننفذ ذلك."