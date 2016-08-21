10 قتلى في حوادث مرور خلال يوم واحد

لقي عشرة أشخاص (10) حتفهم وأصيب 10 آخرون بجروح في 9 حوادث مرور سجلت خلال الفترة الممتدة من 30 إلى 31 أوت على الصعيد الوطني.

أوضحت حصيلة أعدتها الحماية المدنية، أن أخطر حادث سجل بولاية أدرار، حيث خلف قتيلين (2) وجريحين (2) إثر اصطدام وقع بين سيارتين سياحيتين على الطريق الرابط بين تينركوك والبيض بلدية ودائرة تينركوك.

كما لقي ثلاث أشخاص حتفهم غرقا في البحر بولايات تيبازة وتيزي وزو وبومرداس في حين لقي مراهق (15 سنة) حتفه غرقا في بركة بولاية بشار.

وحسب ذات المصدر فإن مصالح الحماية المدنية قامت بإخماد 11 حريق غابة و 4 أخرى في الأحراش.