تسجيل حالتي وفاة وسط الحجاج الجزائريين

سجلت اللجنة الطبية التابعة لبعثة الحج و العمرة حالتي (2) وفاة في وسط الجزائريين منذ وصول الحجاج يوم 24 أوت إلى مكة, حسبما أكد الأربعاء رئيس مركز البعثة مسعود بولجويجة.

و توفي الشخصان و هما في السبعينات, وفاة طبيعية حسبما أكد رئيس مركز بعثة الحج و العمرة اعتمادا على تقرير للبعثة الطبية.

و أكد السيد بولجويجة أن الأمر يتعلق بحميد كاتب البالغ 73 سنة من العمر من ولاية الجزائر العاصمة الذي توفي وفاة طبيعية على مستوى المركز الطبي للبعثة".

و الشخص المتوفي الثاني هو احمد ديدي البالغ 72 سنة من العمر و هو من ولاية تلمسان حيث توفي بشكل طبيعي خلال نومه بفندق اورجان البادية في منطقة الهجون بمكة.

و تقوم اللجنة الطبية لمكة بفحص ما يعادل 350 حالة يوميا حسب ذات المصدر مشيرا إلى أن حالتين تستلزمان علاجات معمقة (أمراض قلبية و بولية) و تم نقل الحالتين إلى مستشفى العربية السعودية".