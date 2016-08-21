سجلت اللجنة الطبية التابعة لبعثة الحج و العمرة حالتي (2) وفاة في وسط الجزائريين منذ وصول الحجاج يوم 24 أوت إلى مكة, حسبما أكد الأربعاء رئيس مركز البعثة مسعود بولجويجة.
و توفي الشخصان و هما في السبعينات, وفاة طبيعية حسبما أكد رئيس مركز بعثة الحج و العمرة اعتمادا على تقرير للبعثة الطبية.
و أكد السيد بولجويجة أن الأمر يتعلق بحميد كاتب البالغ 73 سنة من العمر من ولاية الجزائر العاصمة الذي توفي وفاة طبيعية على مستوى المركز الطبي للبعثة".
و الشخص المتوفي الثاني هو احمد ديدي البالغ 72 سنة من العمر و هو من ولاية تلمسان حيث توفي بشكل طبيعي خلال نومه بفندق اورجان البادية في منطقة الهجون بمكة.
و تقوم اللجنة الطبية لمكة بفحص ما يعادل 350 حالة يوميا حسب ذات المصدر مشيرا إلى أن حالتين تستلزمان علاجات معمقة (أمراض قلبية و بولية) و تم نقل الحالتين إلى مستشفى العربية السعودية".
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تسجيل حالتي وفاة وسط الحجاج الجزائريين
واج
سجلت اللجنة الطبية التابعة لبعثة الحج و العمرة حالتي (2) وفاة في وسط الجزائريين منذ وصول الحجاج يوم 24 أوت إلى مكة, حسبما أكد الأربعاء رئيس مركز البعثة مسعود بولجويجة.
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و توفي الشخصان و هما في السبعينات, وفاة طبيعية حسبما أكد رئيس مركز بعثة الحج و العمرة اعتمادا على تقرير للبعثة الطبية.
و أكد السيد بولجويجة أن الأمر يتعلق بحميد كاتب البالغ 73 سنة من العمر من ولاية الجزائر العاصمة الذي توفي وفاة طبيعية على مستوى المركز الطبي للبعثة".
و الشخص المتوفي الثاني هو احمد ديدي البالغ 72 سنة من العمر و هو من ولاية تلمسان حيث توفي بشكل طبيعي خلال نومه بفندق اورجان البادية في منطقة الهجون بمكة.
و تقوم اللجنة الطبية لمكة بفحص ما يعادل 350 حالة يوميا حسب ذات المصدر مشيرا إلى أن حالتين تستلزمان علاجات معمقة (أمراض قلبية و بولية) و تم نقل الحالتين إلى مستشفى العربية السعودية".