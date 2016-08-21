مجزرة مرورية في تونس

date 2016/08/31 views 2689 comments 6
author-picture

icon-writer وكالات

لقي 17 شخصاً مصرعهم وأصيب 51 آخرون، الأربعاء، في حادث تصادم بين شاحنة ثقيلة وحافلة لنقل الركاب ببلدة تابعة لولاية القصرين الحدودية مع الجزائر، وفق حصيلة "أولية" أعلنتها وزارة الداخلية التونسية.

icon-links تغطيات ذات صلة

الوزارة قالت في بيان إن حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنة من النوع الثقيل محملة بكمية من الإسمنت، بحافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقصرين"، وقع صباح الأربعاء في منطقة خمودة من معتمدية فوسانة بولاية القصرين.

وأضافت أن الحادث نجم عن "عطب في مكابح الشاحنة تسبب في انحدارها وارتطامها بالحافلة المذكورة".

وتابعت أن الشاحنة "ارتطمت في مرحلة ثانية بعمود كهربائي للضغط العالي ما تسبب في سقوطه على عدد من السيارات واشتعال 15 منها".

وقال مسؤول طبي بمستشفى القصرين لمراسل فرانس برس إن 6 من الجرحى "مصابون بحروق بليغة وحالتهم حرجة".

icon-tags
  • print