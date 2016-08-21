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مجزرة مرورية في تونس
لقي 17 شخصاً مصرعهم وأصيب 51 آخرون، الأربعاء، في حادث تصادم بين شاحنة ثقيلة وحافلة لنقل الركاب ببلدة تابعة لولاية القصرين الحدودية مع الجزائر، وفق حصيلة "أولية" أعلنتها وزارة الداخلية التونسية.
الوزارة قالت في بيان إن حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنة من النوع الثقيل محملة بكمية من الإسمنت، بحافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقصرين"، وقع صباح الأربعاء في منطقة خمودة من معتمدية فوسانة بولاية القصرين.
وأضافت أن الحادث نجم عن "عطب في مكابح الشاحنة تسبب في انحدارها وارتطامها بالحافلة المذكورة".
وتابعت أن الشاحنة "ارتطمت في مرحلة ثانية بعمود كهربائي للضغط العالي ما تسبب في سقوطه على عدد من السيارات واشتعال 15 منها".
وقال مسؤول طبي بمستشفى القصرين لمراسل فرانس برس إن 6 من الجرحى "مصابون بحروق بليغة وحالتهم حرجة".
ضد 2016/08/31 على 18:191
مازال ربي يخلص فيكم مازال؟؟ ؟
mohamed2016/08/31 على 19:41
انت عبد و لا .....سبحان الله .
رحم الله الموتى و شفى المرضى و للعائلات الصبر ولا نقول الا , انا لله و ان اليه راجعون
N - الجزائر2016/08/31 على 19:34
أولا حرام عليك تشمت في الإخوة، ثانيا لست جزائريا وغرضك نشر الفتنة، ...اللهم ارحمهم جميعا.
2016/08/31 على 19:302
الى المعلق 1 لماذا تستشفي فيهم هولاء اخوانك مسلمون
عباد مرضى
N - الجزائر2016/08/31 على 19:383
أولا حرام الشماتة في الإخوة، ثانيا لست جزائريا وغرضك نشر الفتنة،...اللهم ارحمهم جميعا.