وزير الداخلية التركي يستقيل من منصبه

date 2016/08/31 views 1083 comments 0
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icon-writer وكالات

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الأربعاء أنّ وزير الداخلية التركي أفكان آلا قدّم استقالته من منصبه الوزاري، وتولّى مكانه وزير العمل والضمان الاجتماعي سليمان صويلو.

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وأوضح يلدريم عقب لقائه المفاجئ مع الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أنّ وزير الصحة السابق محمد مؤذن أوغلو تولى منصب وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

هذا ولم يدلي يلدريم بتصريحات عن سبب هذا التغيير المفاجئ، واكتفى بالقول إنّ وزير الداخلية أفكان آلا ترك منصبه الوزاري وجاء مكانه وزير العمل والضمان الاجتماعي سليمان صويلو.

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