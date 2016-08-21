بعد حملة المقاطعة التي طالتها سابقا أراب أيدول تعيد أحلام الإماراتية إلى بيروت

قررت إدارة "أم بي سي" إعادة برنامج "أراب أيدول" إلى بيروت، بعد أن كان يصور في الأردن وعلى هذا الأساس سيكون دخول لبنان متاحا أمام الفنانة الإماراتية التي واجهت حملة شعواء من قبل بعض رموز الثقافة والإعلام في هذا البلد، ردا على انتقاداتها التي وجهتها للشعب اللبناني الذي وصفته ببياع فلافل.

أحلام الإماراتية ستكون في لجنة تحكيم إلى جانب كل من وائل كفوري ونانسي عجرم في حال تأكيد مشاركتها بعد أن عبرت عن كون أكثر من إطلالة في أكثر من برنامج من نفس النوع لا يخدمها، بل قد يؤثر على نجوميتها التي لا تحتمل استهلاكاً حسب منطق التسويق، وفي ردود الفعل الأولية، كتبت الإعلامية نضال الأحمدية تقول "مرحبا بأحلام في بيروت"، حيث أكدت صاحبة مجلة "الجرس" أهلاً بأحلام في البرنامج وفي بيروت وأهلاً بكل من تختاره "الأم بي سي"، وأضافت المتحدثة في مقال نشرته على موقع المجلة "وبعد أن استشارت الغالبية الكبرى من الناشطين عبر وسائل التواصل والذين يرفضون دخول أحلام إلى لبنان، وبعد أن وافقوا وأكّدوا أن الـMBC "بتمون" أعلن باسمي وباسم اللبنانيين من الناشطين أننا لا نقف ضد إرادة شركة كبرى تريد أن تكون ضيفتنا، لأننا في لبنان يصبح ضيفنا هو صاحب الدار، فكيف إذا كانت محطة بحجم دولة "أي ضيف يدخل بلادنا يستطيع أن يختار القرود برفقته وواجب الضيافة يقتضي أن نغض الطرف عن القرود، لأن أصحابها أسياد وأشراف"..