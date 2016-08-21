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فرنسوا فيون: لقد تقاسمنا حضارتنا مع الجزائر.. ولم نستعمرها!
عاود رئيس وزراء فرنسا الأسبق، فرانسوا فيون، الحديث عما يعتقد أنه "أمجاد فرنسا" في البلدان التي احتلتها، ومنها الجزائر، وقال في تجمّع شعبي أمام أنصاره، الأحد الفارط، إن كل ما أرادته فرنسا هو أن "تتقاسم حضارتها مع شعوب هذه البلدان".
قال فيون، الذي ترشّح للانتخابات الأولية لحزب اليمين، المؤهّلة للرئاسيات، "إن محاولة إهانة بلادنا من خلال برامج دراسية يتلقّاها الطلاب، غير مقبولة"، وخاطب مستمعيه "عليكم أن تفخروا بتاريخ فرنسا، لأنها أرادت أن تتقاسم ثقافتها وحضارتها مع شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية"، ووعد بأن يلغي المقررات التي تلقّن الفرنسيين مثل هذه المفاهيم عن بلادهم ويعيد كتابتها.
وأضاف فيون "ليس على الفرنسيين أن يشعروا بالذنب، لأن بلادهم لم تخترع الاستعباد".
ولا يعدّ تصريح فيون جديدا في السياسة الفرنسية، فهو يتكئ على قانون تمجيد الاستعمار، الذي سنّه البرلمان الفرنسي في فيفري 2005، وادّعى أن الاستعمار كان "إيجابيا للشعوب المستعمر، نقل إليها الحضارة وأخرجها من التخلف".
ولم تردّ الجزائر الرسمية على قانون "تمجيد الاستعمار"، رغم إلحاح "العائلة الثورية" والشعب.
زكريا طه - Dublin2016/08/31 على 19:201
العالم كله يعترف بما اقترفه المستدمر الفرنسي في الجزاىر وغيرها من قتل وتعذيب و نفي و عبودية ونهب خيرات البلاد الى دولة العدو الفرنسي وهو موثق بالصوت والصورة ،الا ان هذا المتعجرف الفرنسي المتكبر يرى ان مافعلوه اجداده في اجدادنا وبلادنا كان فقط نقل حضارتهم الزائفة الى الجزاىر وإفريقيا هههه
Admano an - Algerie2016/08/31 على 19:252
يعني حتى المانيا أرادت ان تشارك حضارتها مع فرنسا
العباسي - الجزائر ارض الله2016/08/31 على 19:353
هاد الخطابات يرضون اللوبي اليهودي الحاكم في فرنسا خدمه له ولكرهه للجزائر و رضاء لعدو الجزائر رقم واحد المخرب الساسه في فرنسا لن يرضو عليهم حتى يطعن في الجزائر