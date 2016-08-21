تفاخر بماضي بلاده الاستعماري في حملته الانتخابية فرنسوا فيون: لقد تقاسمنا حضارتنا مع الجزائر.. ولم نستعمرها!

عاود رئيس وزراء فرنسا الأسبق، فرانسوا فيون، الحديث عما يعتقد أنه "أمجاد فرنسا" في البلدان التي احتلتها، ومنها الجزائر، وقال في تجمّع شعبي أمام أنصاره، الأحد الفارط، إن كل ما أرادته فرنسا هو أن "تتقاسم حضارتها مع شعوب هذه البلدان".

قال فيون، الذي ترشّح للانتخابات الأولية لحزب اليمين، المؤهّلة للرئاسيات، "إن محاولة إهانة بلادنا من خلال برامج دراسية يتلقّاها الطلاب، غير مقبولة"، وخاطب مستمعيه "عليكم أن تفخروا بتاريخ فرنسا، لأنها أرادت أن تتقاسم ثقافتها وحضارتها مع شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية"، ووعد بأن يلغي المقررات التي تلقّن الفرنسيين مثل هذه المفاهيم عن بلادهم ويعيد كتابتها.

وأضاف فيون "ليس على الفرنسيين أن يشعروا بالذنب، لأن بلادهم لم تخترع الاستعباد".

ولا يعدّ تصريح فيون جديدا في السياسة الفرنسية، فهو يتكئ على قانون تمجيد الاستعمار، الذي سنّه البرلمان الفرنسي في فيفري 2005، وادّعى أن الاستعمار كان "إيجابيا للشعوب المستعمر، نقل إليها الحضارة وأخرجها من التخلف".

ولم تردّ الجزائر الرسمية على قانون "تمجيد الاستعمار"، رغم إلحاح "العائلة الثورية" والشعب.