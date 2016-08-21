أمطار رعدية ورياح بعدة ولايات شرقية

date 2016/08/31 views 972 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية عبر عدة ولايات شرقية مساء الأربعاء.

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وجاء في نشرية خاصة للديوان أن الولايات المعنية هي: المسيلة، الأغواط ، باتنة، أم البواقي،  خنشلة وتبسة .

 وأضافت النشرية التي تمتد صلاحيتها إلى غاية الساعة التاسعة ليلا أن كميات الأمطار المتوقع تسجيلها ستتجاوز 30 ملم محليا .

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