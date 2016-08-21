أمطار رعدية ورياح بعدة ولايات شرقية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية عبر عدة ولايات شرقية مساء الأربعاء.

وجاء في نشرية خاصة للديوان أن الولايات المعنية هي: المسيلة، الأغواط ، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة .

وأضافت النشرية التي تمتد صلاحيتها إلى غاية الساعة التاسعة ليلا أن كميات الأمطار المتوقع تسجيلها ستتجاوز 30 ملم محليا .