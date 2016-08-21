يواصل المخرج حميد بن عمرة وفيلمه "هواجس الممثل المنفرد بنفسه" تمثيل السينما الجزائرية في الخارج، حيث يشارك في مهرجان السينما الإفريقية الذي ينعقد بتولوز الفرنسية الذي انطلق أمس ويستمر إلى غاية الأحد القادم، حيث يدخل حميد بن عمرة غمار المنافسة في المهرجان في فئة الأفلام الطويلة إلى جانب عدة أعمال تمثل القارة السمراء على غرار "حمى" للمغربي هشام عيوش و"لومبراس كان" لدافيد قسطنطين و"أطراف" للفرنسية شيان كارون.
زيادة على عرض فيلمه بالمهرجان، سيكون حميد بن عمرة واحدا من بين ستة ضيوف خاصين لهذا المهرجان إلى جانب الصحفية الفرنسية كاميل ساريه والمخرج الملغاشي أندو اميسون.
المهرجان سيعرف إلى جانب العروض السينمائية تنظيم ورشات تكوينية ومقهى أدبي وموائد مستديرة حول السينما الإفريقية. وينتظر أن يعود حميد بن عمرة في فيلمه جديد "الحزام" الذي يتطرق من خلاله إلى الرقص الشرقي.
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في انتظار أن يعود في فيلم "الحزام"
حميد بن عمرة يمثل السينما الجزائرية في تولوز
زهية/ واج
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
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يواصل المخرج حميد بن عمرة وفيلمه "هواجس الممثل المنفرد بنفسه" تمثيل السينما الجزائرية في الخارج، حيث يشارك في مهرجان السينما الإفريقية الذي ينعقد بتولوز الفرنسية الذي انطلق أمس ويستمر إلى غاية الأحد القادم، حيث يدخل حميد بن عمرة غمار المنافسة في المهرجان في فئة الأفلام الطويلة إلى جانب عدة أعمال تمثل القارة السمراء على غرار "حمى" للمغربي هشام عيوش و"لومبراس كان" لدافيد قسطنطين و"أطراف" للفرنسية شيان كارون.
زيادة على عرض فيلمه بالمهرجان، سيكون حميد بن عمرة واحدا من بين ستة ضيوف خاصين لهذا المهرجان إلى جانب الصحفية الفرنسية كاميل ساريه والمخرج الملغاشي أندو اميسون.
المهرجان سيعرف إلى جانب العروض السينمائية تنظيم ورشات تكوينية ومقهى أدبي وموائد مستديرة حول السينما الإفريقية. وينتظر أن يعود حميد بن عمرة في فيلمه جديد "الحزام" الذي يتطرق من خلاله إلى الرقص الشرقي.