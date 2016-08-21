احتجوا أمام مقر المؤسسة موزعو الحليب يطالبون برحيل مدير مركب بئر خادم

أقدم موزعو الحليب ، الأربعاء، علي الاحتجاج بمقر مركز الحليب ببئر خادم بالعاصمة، تنديدا بما عبروا عنه بـ''تعسف'' الإدارة، حيث وعدوا بتصعيد احتجاجهم والدخول في إضراب وطني في حالة استمرار الوضع، مطالبين بتدخل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم من أجل إيجاد حلول سريعة قبل انفجار الوضع.

ندد موزعو الحليب بالتصرفات التعسفية التي تستعملها إدارة مركب الحليب ببئر خادم بالعاصمة إلى جانب الظروف المزرية التي يعمل فيها هؤلاء في الوقفة الاحتجاجية، حيث تجمع العشرات من أصحاب شاحنات توزيع الحليب داخل مركز الحليب احتجاجا على العراقيل و الصعوبات التي يواجهونها، وحسب المكتب التنفيذي لموزعي الحليب أنه قبل 8 شهور كان هناك مشكل قدم الآلات الذي أدى إلى تأخر في الإنتاج وبعد ذلك تم اقتناء الآلات اللازمة ولكن إلي غاية اليوم ما تزال تعاني الشركة من نقص الإنتاج وكذا تأخر الإدارة في منح أكياس الحليب لهم، حيث أنهم ينتظرون أكثر من 12 ساعة كاملة بالإضافة إلي نقص الكمية بأكثر من 35 بالمائة دون إعطاء مبررات لذلك، الأمر الذي أدى بهم إلى تسبب في ندرة حليب الأكياس.

وفي سياق متصل، وحسب نقس المصدر فإن المشكل الرئيسي وراء الاحتجاج هو تعسف الإدارة في إيجاد الحلول وكذا الفوضي التي يعيشها المركب بالرغم من أن هذا الأخير قبل 10 أيام وعدت بإيجاد حلول سريعة للأمر، ولكن بقي الحال علي حاله، حيث وإلى غاية اليوم ما يزال الموزعون يقضون أكثر من 10 ساعات داخل المركب من أجل الحصول على الأكياس، الأمر الذي يؤدي بهم إلي العمل أكثر من 18 ساعة وهذه المدة تعتبر غير كافية.

كما طالب موزعو الحليب مدير مركب الحليب ببئر خادم بالرحيل واتهموه بالإهمال والتسيب محملين إياه المسؤولية كاملة في الخسارة التي يتكبدها المصنع، حيث قالوا عنه غير قادر على تحمل المسؤولية وحسب مصادر الشروق فإن مدير المركب هدد بالرحيل بعد ما عجز على احتواء الوضع.