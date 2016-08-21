أقدم موزعو الحليب ، الأربعاء، علي الاحتجاج بمقر مركز الحليب ببئر خادم بالعاصمة، تنديدا بما عبروا عنه بـ''تعسف'' الإدارة، حيث وعدوا بتصعيد احتجاجهم والدخول في إضراب وطني في حالة استمرار الوضع، مطالبين بتدخل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم من أجل إيجاد حلول سريعة قبل انفجار الوضع.
ندد موزعو الحليب بالتصرفات التعسفية التي تستعملها إدارة مركب الحليب ببئر خادم بالعاصمة إلى جانب الظروف المزرية التي يعمل فيها هؤلاء في الوقفة الاحتجاجية، حيث تجمع العشرات من أصحاب شاحنات توزيع الحليب داخل مركز الحليب احتجاجا على العراقيل و الصعوبات التي يواجهونها، وحسب المكتب التنفيذي لموزعي الحليب أنه قبل 8 شهور كان هناك مشكل قدم الآلات الذي أدى إلى تأخر في الإنتاج وبعد ذلك تم اقتناء الآلات اللازمة ولكن إلي غاية اليوم ما تزال تعاني الشركة من نقص الإنتاج وكذا تأخر الإدارة في منح أكياس الحليب لهم، حيث أنهم ينتظرون أكثر من 12 ساعة كاملة بالإضافة إلي نقص الكمية بأكثر من 35 بالمائة دون إعطاء مبررات لذلك، الأمر الذي أدى بهم إلى تسبب في ندرة حليب الأكياس.
وفي سياق متصل، وحسب نقس المصدر فإن المشكل الرئيسي وراء الاحتجاج هو تعسف الإدارة في إيجاد الحلول وكذا الفوضي التي يعيشها المركب بالرغم من أن هذا الأخير قبل 10 أيام وعدت بإيجاد حلول سريعة للأمر، ولكن بقي الحال علي حاله، حيث وإلى غاية اليوم ما يزال الموزعون يقضون أكثر من 10 ساعات داخل المركب من أجل الحصول على الأكياس، الأمر الذي يؤدي بهم إلي العمل أكثر من 18 ساعة وهذه المدة تعتبر غير كافية.
كما طالب موزعو الحليب مدير مركب الحليب ببئر خادم بالرحيل واتهموه بالإهمال والتسيب محملين إياه المسؤولية كاملة في الخسارة التي يتكبدها المصنع، حيث قالوا عنه غير قادر على تحمل المسؤولية وحسب مصادر الشروق فإن مدير المركب هدد بالرحيل بعد ما عجز على احتواء الوضع.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
ما مؤشرات المحاربين في القادم؟
الأكثر تفاعلا
1بن غبريط ترخص للخواص بتدريس البرنامج الفرنسي!
2قضية الطّريق السيّار تعود إلى القضاء
3سلال: احتياطي الصرف لن ينزل تحت 100 مليار دولار
4بوتفليقة يجري حركة في صفوف قادة الجيش
5سعداني يستعد لمواجهة الخصوم.. لكن بعد الحج
Français English
الرأي
حبيب راشدين
الفتق الأحمق في رداء المسلمين
قادة بن عمار
رخصة تسيير بالتنقيط!
صالح عوض
ثقافة الربيع العربي
سليم قلالة
السؤال الذي ينبغي أن تَطرحه المدرسة؟
صالح عوض
الكرد.. وآلام الإنفصال
أبو بكر خالد سعد الله
من نُصَدِّق: المفتش العام للبيداغوجيا أم المفتش العام للإدارة؟
صالح عوض
ماذا يريد الروس في منطقتنا.. تحالف ام استعمار؟
سلطان بركاني
عندما تصبح مظاهرة الكافرين فخرا لبعض المسلمين!
التهامي مجوري
الانقلاب الفاشل والكيان الموازي
سهيل الخالدي
فرنسا دولة تفشل
الفيديو
الألاف من موظفي قطاع الخدمات الجامعية مهددون بالتسريح
أبناء “الزوّالية” بالبليدة يرتمون في أحضان النافورات والوديان
وفاة حاجين جزائريين بالبقاع المقدّسة
إقبال الحجاج على لجان الإفتاء الجزائرية بالبقاع المقدسة
18 فرقة تشارك بالطبعة العاشرة لمهرجان الديوان ببشار
جمعية “سيفاكس” البيئية تتقصى مشاكل السياحة بعين تيموشنت
إجراءات أمنية وصحية صارمة لمراقبة نقاط بيع أضاحي العيد
دخول اجتماعي ملتهب على الأبواب
هكذا فضح مشهد تمثيلي بريطاني عنصرية الفرنسيين؟!
سيدة تهدي كليتها لزوجها المريض في عيد ميلاده!
احتجوا أمام مقر المؤسسة
موزعو الحليب يطالبون برحيل مدير مركب بئر خادم
إيمان بوخليف
أقدم موزعو الحليب ، الأربعاء، علي الاحتجاج بمقر مركز الحليب ببئر خادم بالعاصمة، تنديدا بما عبروا عنه بـ''تعسف'' الإدارة، حيث وعدوا بتصعيد احتجاجهم والدخول في إضراب وطني في حالة استمرار الوضع، مطالبين بتدخل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم من أجل إيجاد حلول سريعة قبل انفجار الوضع.
تغطيات ذات صلة
بوتفليقة يجري حركة في صفوف قادة الجيش
موزعو الحليب يطالبون برحيل مدير مركب بئر خادم
سعداني يستعد لمواجهة الخصوم.. لكن بعد الحج
سلال: التربية الإسلامية مادة إجبارية في التدريس وامتحان البكالوريا
4 ملفات "هامة" في قطاع التربية تنتظر تدخل الحكومة لتسويتها
ندد موزعو الحليب بالتصرفات التعسفية التي تستعملها إدارة مركب الحليب ببئر خادم بالعاصمة إلى جانب الظروف المزرية التي يعمل فيها هؤلاء في الوقفة الاحتجاجية، حيث تجمع العشرات من أصحاب شاحنات توزيع الحليب داخل مركز الحليب احتجاجا على العراقيل و الصعوبات التي يواجهونها، وحسب المكتب التنفيذي لموزعي الحليب أنه قبل 8 شهور كان هناك مشكل قدم الآلات الذي أدى إلى تأخر في الإنتاج وبعد ذلك تم اقتناء الآلات اللازمة ولكن إلي غاية اليوم ما تزال تعاني الشركة من نقص الإنتاج وكذا تأخر الإدارة في منح أكياس الحليب لهم، حيث أنهم ينتظرون أكثر من 12 ساعة كاملة بالإضافة إلي نقص الكمية بأكثر من 35 بالمائة دون إعطاء مبررات لذلك، الأمر الذي أدى بهم إلى تسبب في ندرة حليب الأكياس.
وفي سياق متصل، وحسب نقس المصدر فإن المشكل الرئيسي وراء الاحتجاج هو تعسف الإدارة في إيجاد الحلول وكذا الفوضي التي يعيشها المركب بالرغم من أن هذا الأخير قبل 10 أيام وعدت بإيجاد حلول سريعة للأمر، ولكن بقي الحال علي حاله، حيث وإلى غاية اليوم ما يزال الموزعون يقضون أكثر من 10 ساعات داخل المركب من أجل الحصول على الأكياس، الأمر الذي يؤدي بهم إلي العمل أكثر من 18 ساعة وهذه المدة تعتبر غير كافية.
كما طالب موزعو الحليب مدير مركب الحليب ببئر خادم بالرحيل واتهموه بالإهمال والتسيب محملين إياه المسؤولية كاملة في الخسارة التي يتكبدها المصنع، حيث قالوا عنه غير قادر على تحمل المسؤولية وحسب مصادر الشروق فإن مدير المركب هدد بالرحيل بعد ما عجز على احتواء الوضع.