بعد امتلاك شركة "تيفا" لأسهم أمريكية الأدوية الإسرائيلية تخترق الجزائر!

كشفت مراجع إعلامية متخصصة، الأربعاء، عن امتلاك شركة صيدلانية إسرائيلية أسهما في المجمع الدوائي الأمريكي "ميلان" الذي يسوق منتجاته بالجزائر.

استنادا إلى تأكيدات موقع "إيكو ألجيريا"، فإنّ المجموعة الصيدلانية الإسرائيلية "تيفا" صارت مساهما أساسيا في مجمع "ميلان" المتخصص في صناعة عدة أصناف من الأدوية، والذي يزوّد الجزائر بأكثر من 37 مستحضرا دوائيا تتواجد على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات.

ويثير المعطى إشكالا كبيرا، تبعا لكون دمج عمليات تصنيع الأدوية تجعل الشركة الإسرائيلية عمليا شريكة في مسارات تصنيع الدواء المصدّر، بما فيها المستحضرات الصيدلانية وسائر الأدوية المسوّقة باتجاه الجزائر.

ويثير دخول الشريك الإسرائيلي، تساؤلات حول مدى قدرة الجزائر في الفصل بين مسارات إنتاج الأدوية لدى الشركة الأمريكية إياها، وما إذا كانت مصالح وزير الصحة "عبد المالك بوضياف" ستمايز بين ما ينتجه المتعامل الأمريكي وبين ما تفرزه المجموعة الإسرائيلية المتأسسة سنة 2001 والتي يقودها "شلومو يناي"، ويقدّر رقم أعمالها بـ 26.01 مليار دولار.

ورغم أنّ وزارة الصحة سارعت في وقت سابق لنفي استيراد الجزائر أية أدوية من إسرائيل، إلاّ أنّ هذا الكشف عن تموقع "تيفا"، سيفرض على جماعة "بوضياف" تمحيصا أكبر على أهبة القادم.