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أكد أن المدرسة ستظل مرتبطة بثوابت الأمة وأن إصلاحات البكالوريا ستكون طفيفة
سلال: التربية الإسلامية مادة إجبارية في التدريس وامتحان البكالوريا
أغلق الوزير الأول، عبد المالك سلال، الجدل القائم حول مصير الثوابت والهوية الوطنية ضمن الإصلاحات الجاري إعدادها، حيث أكد أن التربية الإسلامية كمادة "سيواصل تدريسها كمادة إجبارية كما أن الامتحان فيها ضمن شهادة البكالوريا إجباري"، وأضاف الوزير الأول أن المدرسة ستظل مرتبطة بثوابت الأمة، مستغربا "التشويش الذي يستهدف المنظومة التربوية والإصلاحات الجارية في القطاع".
وفيما انتقد محاولات تسييس المدرسة، حذر من الخطر الذي تشكله هذه الفتن على المجتمع، ودعا الساسة إلى الابتعاد عن ملف المدرسة ضمن الحملة الانتخابية المنتظرة لتشريعيات 2017.
وقال الوزير الاول في ختام زيارته لولاية سعيدة ، الأربعاء، إن قضية اللغة والدين قضية مفصول فيها بأمر من رئيس الجمهورية، وكشف بأن ملف إصلاح البكالوريا إنما جاء محاولة لتحسين الأداء البيداغوجي، مؤكدا أن التعديلات ستكون طفيفة جدا ولن تمس بجوهر البكالوريا في شكلها الحالي، إلا أنه وقف عند مؤاخذات الحكومة على مناهج التعليم السابقة التي جعلت خريجي تخصصات العلوم الدقيقة والرياضيات لا يمثلون سوى 5 بالمائة من مجموع المتخرجين، وهو ما اعتبره عجزا يضر بالجهاز التنفيذي، على اعتبار أن التحكم في العلوم والصناعة لا يتم سوى من خلال التخصصات العلمية والتحكم في اللغات الأجنبية جميعها دون استثناء.
عبدالقادر - الجزائر الأم2016/08/31 على 21:341
يا سلال وهل قل الخبراء الجزائريين لإعداد منظومة تربوية جديدة حتى تستورد لنا حفيدة قدور بن غبريط ،التي أصلا ما كان ينبغي أن تكون في هذا المنصب نظرا لماضي أجدادها المشرف،11 أستاذا من فرنسا ومفتشا في التعليم مدعية أنهم خبراء فرنسيين؟
هل عجزت نساء الجزائر أن تلدن أشخاصا ليعيدوا التربية إلى أصلها الجزائري الأمازيغي الغربي الإسلامي؟
فلا يا سيدة رئيس الحكومة هناك هدف واحد من تعيين حفيدة قدور بن غبريط في هذا المنصب بالذات***فرنسة التعليم الجزائري وإلحاقه بالمناهج الفرنسي التي تعد من أسوأ البرامج دوليا**
ابو : شيليا (يجب عسكرة الإدارة المدنية)2016/08/31 على 21:462
لا سيادة الرئيس التربية الإسلامية يجب أن تدرس في المساجد والمدارس يجب ان تكون علمانية . يجب أن تكون هناك حرية في المعتقدات . المسيحية لاتدرس في المدارس الأمريكية ولا هي مادة أساسية في مكون الشخصيةالأمريكية . يجب أن نقتدي من هو أجسن منا
بلقاسم - الجزائر2016/08/31 على 21:523
علي بالحاج عير متك......هو قال للنظام السعودي ....أنك فاسد...عليك أن تصلح نفسك ..فلا تكن حاميه حرميه......وأنت تنافق نفسك وتفسد دارك.....حياتي كلها دراسة وتدريس.....أبدا ولا كانت التربية الإسلامية في امتحانات البكالوريا......فكيف تثفل بها كاهل ابنائنا خاصة ..في الكالوريات العلمية واللغات الأجنبية.....أنت ما تعرف لا الهوية ولا المبادئ ولا الإسلام...
الطيب - الجزائر2016/08/31 على 22:064
قضية اللغة و الدين قضية مفصول فيها بأمر من رئيس الجمهورية .....!!!؟ كيفاه محسوب !!؟
2016/08/31 على 22:23
......يا ولدي ...سلال ...قال ....الدين.... مفعول فيه بأمر من الرئيس.......يعني الفاعل هو فخامته.........ما تفهمش......افرأ .النص جيدا........الرئيس راه اخذا كل شيء.......ما اتديرش اعليهم
تركية حويِّ 2016/08/31 على 23:015
دائما عندما تُطرح ملفات وتُحاول أطراف اللعب بالنار وينتفض المجتمع بطريقة أو بأخرى يتدخل المسؤولون في الأخير لإعادة المياه الى مجاريها .والمعلوم والمتداول أنه كانت هناك محاولة كبيرة في تمرير محتوى مغاير تماما أو على الأقل بخلفيات مبيتة .لكن رد فعل المجتمع حتى بالمستوى الذي كانت عليها غيَّرت مجرى الأمور .وتحول النضال من أجل الهوية الوطنية الى مزايدات في نظر بن غبريط المغتربة جدا .
ودائما تعود اللحمة بين القرار السياسي وثوابت الأمة من خلال الإعلانات النهائية.ولكن الى متى والحال هكذا في كل مرة.؟
الوطني - الجزائر2016/08/31 على 23:066
نعم الثوابت امر مفصول فيه بقي ان نحارب من اجل طرد الفرنسية اللغة 11 عالميا وتمكين لغة العالم الاولى لكي تكون اللغة الاجنبية الاولى لابنائنا حتى لا نبقى في صف مالي وتشاد والنيجر والسنغال بعد المكسب هذا الآن حان الوقت لقلع لغة التخلف الفرنسية من المدرسة الجزائرية وعويضها بالانجليزية ومن حق ابنائنا مسايرة ابناء العالم والعرب الذين هربو علينا لتحكمهم في لغة العالم الانجليزية ... وهم ليسو احسن من ابناء الجزائريين ...
بومدين - الجزائر2016/08/31 على 23:317
الشعب الجزائري عربي بنسبة 70 بالمائة ومسلم بنسبة 99.99 بالمائة مستحيل عليه أن يتفرنس العربي عربي والفرنسي فرنسي ومن يريد فرنسة الشعب لا يريد خيرا بالبلد