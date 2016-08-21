بعد إصرارها على عدم الرجوع لبيت الزوجية شاب يطلق النار على طليقته ووالدتها بالجلفة

أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على محاولة قتل طليقته ووالدتها وهي في نفس الوقت خالته، خالته رميا بالرصاص, بعدما أطلق عليهما عيارين ناريين أصاب طليقته البالغة من العمر 23 سنة بإصابة بليغة على مستوى الظهر, وأصاب والدتها البالغة من العمر 42 سنة على مستوى الرجل.

تفاصيل الحادثة حسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق" استنادا إلى مصادر موثوقة، فإن الفاعل طلب إرجاع طليقته إلى بيته في العديد من المرات, وأمام إصرارها رفقة عائلتها على عدم عودتها إلى بيت زوجها مرة ثانية, توجه في حدود الساعة الحادية عشر من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضية رفقة صديقه البالغ من العمر 29 سنة، إلى منزل طليقته المتواجد على بعد حوالي 4 كلم من منزله العائلي بالمنطقة المسماة "الخرزة" التابعة لبلدية حاسي بحبح على متن سيارة من نوع "نيفا" حاملا بندقية صيد، وفور وصولهما إلى منزل طليقته طلب منها الذهاب معه إلا أنها رفضت ذلك، قبل أن تتدخل والدتها وتطلب منه العودة من حيث جاء دون أي مشاكل، وأمام إصرارهما على رفض مرافقه طليقته له أطلق النار عليهما, وأصاب زوجته على مستوى الظهر وأصاب والدتها على مستوى الرجل، وحاول الفرار رفقة صديقه إلى وجهة مجهولة وتركاهما غارقتين في دمائهما قبل أن يتفطن أفراد العائلة للحادثة.

وقد تم تبليغ مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لحاسي بحبح، بتعرض عائلة للاعتداء بالسلاح الناري، وتحويل الفتاة رفقة والدتها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لحاسي بحبح من أجل تلقي العلاج، وعلى إثر ذلك تنقل عناصر الدرك على الفور إلى مكان الحادث، وتم تمشيط المنطقة قبل أن يتم العثور على السيارة التي كانت تقل الفاعل رفقة صديقه متوقفة في الرمل على بعد حوالي 2 كلم عن منزل الضحية وعلى متنها قطعة السلاح التي استعملها الفاعل في حدود الساعة الواحدة صباحا، ليواصل بعدها عناصر الدرك عمليات البحث والتي أسفرت عن إلقاء القبض على الفاعل في حدود الساعة السابعة صباحا مختبئا بأحد الأودية، وإلقاء القبض على مرافقه في حدود الساعة الحادية عشر بعد محاولته الفرار إلى حدود بلدية دار الشيوخ، ليتم اقتيادهما إلى مقر فرقة الدرك الوطني من أجل التحقيق معهما والوقوف على الأسباب والدافع الحقيقية التي كانت وراء تنفيذ الفاعل لفعلته .