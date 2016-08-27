العراق: إعدام 7 من أعضاء القاعدة من جنسيات عربية

نفذت السلطات العراقية الأربعاء عقوبة الإعدام شنقا بحق سبعة "إرهابيين" عرب من دول مصر وتونس وليبيا والسودان وفلسطين وسوريا والأردن، حسب ما أفادت مصادر رسمية .

وقال داخل راضى عضو مجلس محافظة ذى قار لفرانس برس "نفذت أحكام بالاعدام شنقا حتى الموت صباح اليوم الأربعاء، بحق سبعة إرهابيين من مصر وتونس وليبيا والسودان وفلسطين وسوريا والأردن، فى سجن الناصرية"، وقال مصدر فى سجن الناصرية، مركز محافظة ذى قار، أن "هؤلاء الإرهابيين عناصر من تنظيم القاعدة اعتقلوا منذ أكثر من أربع سنوات فى العراق" دون تقديم تفاصيل أكثر.

ولفت المصدر الانتباه إلى "وجود أكثر من ستين إرهابيا من دول عربية بينها اليمن والسعودية وسوريا ومصر وليبيا والجزائر، مازالوا رهن الاعتقال فى سجن الناصرية"، وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادى امرا فى 23 يوليو، بتشكيل لجنة تتولى حسم "ملف المحكومين بالاعدام وتحديد المعوقات والاسباب التى تؤدى الى تاخير تنفيذ الاحكام" إثر وقوع تفجير دام الشهر الماضى فى منطقة الكرادة، وسط بغداد.

وطالب اللجنة ب"وضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الاحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونا"، لكن الأمم المتحدة انتقدت إثر ذلك، مساعى الحكومة العراقية للاسراع بتطبيق احكام الاعدام فى ظل المشاكل التى يعانى منها النظام القضائي، واعتبرت أن ذلك قد يؤدى "للاسراع فى تغييب العدالة".