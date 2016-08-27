استدعت حكومة الرئيس البرازيلي ميشال تامر سفراءها في فنزويلا وبوليفيا والإكوادور للتشاور بعد انتقادات شديدة عبرت عنها تلك البلدان إزاء قرار إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف.
وأبدت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان الأربعاء 31 أوت أسفها للإدانة التي عبرت عنها كراكاس التي اتخذت قرار تجميد علاقاتها مع البرازيل احتجاجا على إقالة روسيف. ووصفت كراكاس الإقالة بأنها "انقلاب برلماني".
واعتبرت الخارجية البرازيلية أن موقف فنزويلا: "يظهر جهلا عميقا بالقوانين في البرازيل، وينفي تماما مبادئ وأهداف التكامل في أمريكا اللاتينية".
وكان رئيس فنزويلا الاشتراكي نيكولا مادورو ربط مرارا في الماضي بين عملية إقالة روسيف ومطالبة المعارضة الفنزويلية بتنظيم استفتاء لإقالته.
واعتبر أن هذا "الانقلاب البرلماني" يشكل جزءا من "حملة إمبريالية" ضد الحكومات اليسارية في المنطقة.
كذلك، أعلن رئيس الإكوادور الاشتراكي رفاييل كوريا استدعاء القائم بالأعمال في البرازيل إثر إقالة روسيف، واصفا في تغريدة ما حدث بأنه "خيانة".
وكانت كويتو استدعت في ماي سفيرها لدى البرازيل، ولم يعد إليها منذ ذلك الحين.
من جهتها قالت الحكومة الكوبية إنها: "ترفض بشدة الانقلاب البرلماني" ضد روسيف، معتبرة أنه "يشكل إساءة للشعب الذي انتخبها".
وأقيلت روسيف الأربعاء من قبل مجلس الشيوخ البرازيلي بداعي إخفاء حسابات عامة إثر عملية إجرائية كانت موضع احتجاج كبير، وهو ما أنهى 13 عاما من حكم اليسار لأكبر دولة في أميركا اللاتينية.
تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ إعادة انتخابها بصعوبة في 2014، واجهت روسيف عداء برلمان محافظ وأسوأ انكماش اقتصادي وفضيحة فساد هائلة مرتبطة بشركة النفط الوطنية بتروبراس، والتي هزت حزبها وكل النخبة السياسية تقريبا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
ما مؤشرات المحاربين في القادم؟
الأكثر تفاعلا
116 قتيلا و85 جريحا في حادث مرور مروع بتونس
2البرازيل: إقالة الرئيسة ديلما روسيف بشكل رسمي ونهائي
3ماي: الخروج من الاتحاد الأوروبي يعني الخروج.. وسننجح فيه
4سخرية من مقارنة فرنسا الرسمية تمثال "ماريان" العاري بـ"البوركيني"
5مسؤول تركي للألمان: ما هذه العنصرية الثقافية؟
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
الذكرى المئوية لجهاد الأوراس في عام 1916
رشيد ولدبوسيافة
2017 .. عام أسود
حبيب راشدين
الفتق الأحمق في رداء المسلمين
قادة بن عمار
رخصة تسيير بالتنقيط!
صالح عوض
ثقافة الربيع العربي
سليم قلالة
السؤال الذي ينبغي أن تَطرحه المدرسة؟
صالح عوض
الكرد.. وآلام الإنفصال
أبو بكر خالد سعد الله
من نُصَدِّق: المفتش العام للبيداغوجيا أم المفتش العام للإدارة؟
صالح عوض
ماذا يريد الروس في منطقتنا.. تحالف ام استعمار؟
سلطان بركاني
عندما تصبح مظاهرة الكافرين فخرا لبعض المسلمين!
الفيديو
الألاف من موظفي قطاع الخدمات الجامعية مهددون بالتسريح
أبناء “الزوّالية” بالبليدة يرتمون في أحضان النافورات والوديان
وفاة حاجين جزائريين بالبقاع المقدّسة
إقبال الحجاج على لجان الإفتاء الجزائرية بالبقاع المقدسة
18 فرقة تشارك بالطبعة العاشرة لمهرجان الديوان ببشار
جمعية “سيفاكس” البيئية تتقصى مشاكل السياحة بعين تيموشنت
إجراءات أمنية وصحية صارمة لمراقبة نقاط بيع أضاحي العيد
دخول اجتماعي ملتهب على الأبواب
هكذا فضح مشهد تمثيلي بريطاني عنصرية الفرنسيين؟!
سيدة تهدي كليتها لزوجها المريض في عيد ميلاده!
أزمة دبلوماسية بين البرازيل وجاراتها إثر عزل روسيف
أ ف ب
استدعت حكومة الرئيس البرازيلي ميشال تامر سفراءها في فنزويلا وبوليفيا والإكوادور للتشاور بعد انتقادات شديدة عبرت عنها تلك البلدان إزاء قرار إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف.
تغطيات ذات صلة
كوريا الشمالية تدرب انتحاريين نوويين!
أزمة دبلوماسية بين البرازيل وجاراتها إثر عزل روسيف
ميشال تامر رئيسا للبرازيل بعد إقالة روسيف
بحسب استطلاع للرأي.. شعبية هيلاري كلنتون تتراجع
المبعوث الأممي إلي ليبيا في الجزائر السبت
وأبدت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان الأربعاء 31 أوت أسفها للإدانة التي عبرت عنها كراكاس التي اتخذت قرار تجميد علاقاتها مع البرازيل احتجاجا على إقالة روسيف. ووصفت كراكاس الإقالة بأنها "انقلاب برلماني".
واعتبرت الخارجية البرازيلية أن موقف فنزويلا: "يظهر جهلا عميقا بالقوانين في البرازيل، وينفي تماما مبادئ وأهداف التكامل في أمريكا اللاتينية".
وكان رئيس فنزويلا الاشتراكي نيكولا مادورو ربط مرارا في الماضي بين عملية إقالة روسيف ومطالبة المعارضة الفنزويلية بتنظيم استفتاء لإقالته.
واعتبر أن هذا "الانقلاب البرلماني" يشكل جزءا من "حملة إمبريالية" ضد الحكومات اليسارية في المنطقة.
كذلك، أعلن رئيس الإكوادور الاشتراكي رفاييل كوريا استدعاء القائم بالأعمال في البرازيل إثر إقالة روسيف، واصفا في تغريدة ما حدث بأنه "خيانة".
وكانت كويتو استدعت في ماي سفيرها لدى البرازيل، ولم يعد إليها منذ ذلك الحين.
من جهتها قالت الحكومة الكوبية إنها: "ترفض بشدة الانقلاب البرلماني" ضد روسيف، معتبرة أنه "يشكل إساءة للشعب الذي انتخبها".
وأقيلت روسيف الأربعاء من قبل مجلس الشيوخ البرازيلي بداعي إخفاء حسابات عامة إثر عملية إجرائية كانت موضع احتجاج كبير، وهو ما أنهى 13 عاما من حكم اليسار لأكبر دولة في أميركا اللاتينية.
تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ إعادة انتخابها بصعوبة في 2014، واجهت روسيف عداء برلمان محافظ وأسوأ انكماش اقتصادي وفضيحة فساد هائلة مرتبطة بشركة النفط الوطنية بتروبراس، والتي هزت حزبها وكل النخبة السياسية تقريبا.