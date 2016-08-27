أودى حادث مرور، وقع صباح الخميس، على مستوى الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين بلديتي بوغزول وقصر البخاري بالمدية، أربعة قتلى من بينهم امرأة حامل وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
ووقع الحادث في المكان المسمّى حوش بلغواطي بالطريق الوطني رقم 1 باتجاه بوقزول بالولاية، نتيجة اصطدام 4 سيارات سياحية .
وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل ضحايا الحادث إلى مستشفى قصر البخاري فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.
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اصطدام 4 سيارات سياحية
أربعة قتلى في حادث مرور بالمدية
الشروق أون لاين
أودى حادث مرور، وقع صباح الخميس، على مستوى الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين بلديتي بوغزول وقصر البخاري بالمدية، أربعة قتلى من بينهم امرأة حامل وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
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ووقع الحادث في المكان المسمّى حوش بلغواطي بالطريق الوطني رقم 1 باتجاه بوقزول بالولاية، نتيجة اصطدام 4 سيارات سياحية .
وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل ضحايا الحادث إلى مستشفى قصر البخاري فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.