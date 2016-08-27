اصطدام 4 سيارات سياحية أربعة قتلى في حادث مرور بالمدية

أودى حادث مرور، وقع صباح الخميس، على مستوى الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين بلديتي بوغزول وقصر البخاري بالمدية، أربعة قتلى من بينهم امرأة حامل وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقع الحادث في المكان المسمّى حوش بلغواطي بالطريق الوطني رقم 1 باتجاه بوقزول بالولاية، نتيجة اصطدام 4 سيارات سياحية .

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل ضحايا الحادث إلى مستشفى قصر البخاري فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.