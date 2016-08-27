اصطدام 4 سيارات سياحية

أربعة قتلى في حادث مرور بالمدية

date 2016/09/01 views 1099 comments 0
author-picture

icon-writer الشروق أون لاين

أودى حادث مرور، وقع صباح الخميس، على مستوى الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين بلديتي بوغزول وقصر البخاري بالمدية، أربعة قتلى من بينهم امرأة حامل وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

icon-links تغطيات ذات صلة

ووقع الحادث في المكان المسمّى حوش بلغواطي بالطريق الوطني رقم 1 باتجاه بوقزول بالولاية، نتيجة اصطدام 4 سيارات سياحية .

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل ضحايا الحادث إلى مستشفى قصر البخاري فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.

icon-tags
  • print