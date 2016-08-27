المنصب بقي شاغرا منذ ماي 2015 بوتفليقة يعين الأستاذ صالح بلعيد رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية

قام رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الخميس بتعيين الأستاذ، بلعيد صالح رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن الأستاذ بلعيد صالح وهو أستاذ بجامعة تيزي وزو، مارس التعليم الجامعي وله العديد من المؤلفات في اللسانيات الخاصة باللغة العربية.

وكان الدستور الجديد قد نص على استحداث المجلس الأعلى للغة العربية لدى رئيس الجمهورية وقد كلف هذه الهيئة على الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية.

وبقي منصب رئيس المجلس الأعلى للغة العربية شاغرا منذ تولي رئيسه السابق، عز الدين ميهوبي، حقيبة وزارة الثقافة شهر ماي 2015.

ويعتبر تنصيب رئيس المجلس الأعلى للغة العربية من صلاحيات الرئيس وحده، حيث يعين صاحب المنصب بمرسوم رئاسي، على اعتبار أن المجلس هيئـة استشارية لدى رئاسة الجمهورية الجزائرية، أنشأتها بموجـب الأمر رقم 96 / 30 المؤرخ في 21 ديسمبر 1996، المعدل والمتمم للقانون 91 – 05 المؤرخ في 16 جانفي 1991.

وتعاقب على رئاسة المجلس منذ إنشائه العديد من الوجوه، كان آخرها رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي، محمد العربي ولد خليفة الذي سلم مفاتيح المجلس لعز الدين ميهوبي أواخر شهر مارس من سنة 2013، وبذلك بقي المنصب شاغرا بعد تعيين الأخير وزيرا للثقافة شهر ماي الماضي.