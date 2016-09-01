إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 49 شخصا بعنابة تدمير مخابئ وقنابل تقليدية بتيزي وزو وقسنطينة

تمكّنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات تمشيط بكل من تيزي وزو وقسنطينة، من تدمير ثلاثة مخابئ ومدفعا و11 قنبلة تقليدية الصّنع ومعدات تفجير.

كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتّنسيق مع مصالح الأمن بعين تموشنت، تاجر مخدّرات كان على متن شاحنة مُحملة بكمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بأربعة قناطير و25 كيلوغرام، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني وبالتنسيق مع مصالح الأمن بقسنطينة، ثلاثة تجار مخدرات وضبطت مركبتي وكمية من الكيف المعالج تُقدر بقنطارين اثنين و70 كيلوغرام.

وبتندوف، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي شاحنة ومركبة رباعية الدفع وأزيد من 10000 لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب، فيما ضبطت مفرزة أخرى ببرج باجي مختار، شاحنة مُحملة 30 قنطار من المواد الغذائية و3600 لتر من الوقود.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بكل من غرداية وميلة وبرج باجي مختار.

وبعنابة، أحبط حراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية لـ 49 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع شمال رأس الحمراء.